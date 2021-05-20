Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства

Хартум, 20 мая. Прогнозы правительства Судана, согласно принятому бюджету на 2021 год, указывают на то, что уровень инфляции продолжит снижаться и к концу года составит 90%. Несмотря на расчеты властей, в стране снова зафиксирован значительный рост цен.

Так, в апреле уровень инфляции составил 363,14%, что на 21,36% меньше, чем месяцем ранее, согласно сообщению Центрального статистического бюро. При этом в городах отмечен более высокий рост, чем в сельской местности.

За последний год власти восточноафриканской страны провели ряд жестких экономических реформ, значительно отразившихся на жизни населения. В рамках проводимой политики отменены государственные субсидии на топливо, хлеб и электричество, проведена девальвация национальной валюты.

Вместе с тем, переходному правительству Судана не удалось реализовать программу прямой денежной поддержки населения в качестве альтернативы товарной, несмотря на то, что она финансировалась международными партнерами. Власти связывают причины такой неудачи с демографическими расчетами.

Компании по производству продуктов питания и напитков, однако, отметили стабилизацию цен в апреле по сравнению с мартом. В данном секторе сохранились практически прежние показатели, говорится в отчете Центрального статистического бюро. Уровень же базовой инфляции без учета продовольственного сектора вырос за месяц с 469,83% до 526,88%.

Судан страдает от тяжелого экономического кризиса, вызвавшего, помимо прочего, нехватку топлива и высокие цены на потребительские товары по сравнению с доходами населения.

Переходное правительство во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком надеется погасить внешний долг страны, составляющий более 60 млрд долларов, путем привлечения международных инвестиций в экономику страны.