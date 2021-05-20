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18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
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18:46
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Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
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18:45
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Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
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18:33
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Ливия
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Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства

Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 20 мая. Прогнозы правительства Судана, согласно принятому бюджету на 2021 год, указывают на то, что уровень инфляции продолжит снижаться и к концу года составит 90%. Несмотря на расчеты властей, в стране снова зафиксирован значительный рост цен.

Так, в апреле уровень инфляции составил 363,14%, что на 21,36% меньше, чем месяцем ранее, согласно сообщению Центрального статистического бюро. При этом в городах отмечен более высокий рост, чем в сельской местности.

За последний год власти восточноафриканской страны провели ряд жестких экономических реформ, значительно отразившихся на жизни населения. В рамках проводимой политики отменены государственные субсидии на топливо, хлеб и электричество, проведена девальвация национальной валюты.

Вместе с тем, переходному правительству Судана не удалось реализовать программу прямой денежной поддержки населения в качестве альтернативы товарной, несмотря на то, что она финансировалась международными партнерами. Власти связывают причины такой неудачи с демографическими расчетами.

Компании по производству продуктов питания и напитков, однако, отметили стабилизацию цен в апреле по сравнению с мартом. В данном секторе сохранились практически прежние показатели, говорится в отчете Центрального статистического бюро. Уровень же базовой инфляции без учета продовольственного сектора вырос за месяц с 469,83% до 526,88%.

Судан страдает от тяжелого экономического кризиса, вызвавшего, помимо прочего, нехватку топлива и высокие цены на потребительские товары по сравнению с доходами населения.

Переходное правительство во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком надеется погасить внешний долг страны, составляющий более 60 млрд долларов, путем привлечения международных инвестиций в экономику страны.

инфляция судан абдалла хамдок
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