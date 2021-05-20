Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids

Москва, 20 мая. Популярный рэпер Егор Крид выпустил собственное шоу на YouTube. Новый проект, получивший название Egor Kids, ориентирован на детскую аудиторию.

В первом эпизоде шоу, опубликованном на канале Егора Крида, рэпер принял участие в спортивном челлендже вместе с двумя участниками. Каждый из соревнующихся получил шанс заработать 5 тысяч долларов. Участники вместе с Егором Кридом выполняли задания на беговой дорожке, которые давала им TikTok-блогер Аня Покров.

«Кто последний останется на дорожке — забирает все деньги», — говорится в описании к видео.

Первый выпуск Egor Kids набрал более 80 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков за несколько часов. Поклонников Егора Крида очень удивило его новое шоу.

«Егор, ну ты не перестаешь удивлять. Такого чистого и невинного контента я давненько не видела. Даже как-то непривычно тебя видеть в таком, молодчина!»; «Не ожидала от Крида такой контент»; «Дети сильно подействовали, как вижу, сам стал ребенком, работая с ними», — оценили проект комментаторы.

Егор Крид ранее примерил на себя роль наставника на шоу «Голос.Дети». Актриса Агата Муцениеце говорила, что певец столкнулся с травлей на проекте.