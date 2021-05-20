Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире

Ульяновск, 20 мая. Граната взорвалась в одной из квартир жилого дома. Ранее хозяин помещения выходил с двумя снарядами на улицу.

Специалисты обследуют квартиру бывшего сотрудника патрульно-постовой службы, который скончался в результате взрыва гранаты, сообщает источник ФАН. Из дома были эвакуированы восемь человек, стекла соседних помещений оказались выбиты.

Федеральное агентство новостей /

По словам очевидцев, мужчина вышел на улицу с двумя гранатами в руках, однако затем вернулся домой. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, устанавливаются причины случившегося.

Федеральное агентство новостей /

В конце апреля пенсионера из Ярославля разорвало взрывом ручной гранаты в собственном гараже, писал ФАН.