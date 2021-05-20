«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге

Две истории любви, поиска себя и равновесия в мире показали на сцене: в ДК Ленсовета прошла премьера обновленного концептуального концерта «Теория противоположностей».

Перед зрителями выступили пять известных и любимых артистов: Елена Газаева, Кирилл Гордеев, Игорь Кроль, Иван Ожогин и Вера Свешникова. С помощью мировых хитов они поведали о неотвратимости выбора и хитросплетениях судьбы.

«Самое интересное здесь — текст. Он написан прекрасным поэтом, Андреем Пастушенко. Слово, которое все-таки важно в нашей стране, оно несет в себе все чувства и эмоции. Это самое главное, что здесь есть — слово. Поэтому музыку все знают, а слова новые, и концепт всего шоу завязан на новых текстах», — рассказал режиссер постановки Александр Суханов.

В обновленном варианте шоу появились экраны для видеопроекции. Костюмы же героев стали «максимально минималистичны»: весь смысл герои любовной драмы передают с помощью вокала. Многие зарубежные хиты переведены на русский язык, все это переплетено с авторскими песнями и стихами Андрея Пастушенко.

Костюмы и реквизит — отдельная веха в этой истории. Для создания образов героев пригласили медиума Татьяну Ларину. Также она спела завершающую композицию шоу.

«То, что мне предложили сделать — оно очень интересно. Поменять мировоззрение людей через этот проект, через эту музыку, через те декорации — я думаю, что это получится», — поделилась финалистка «Битвы экстрасенсов».

Как отметили все артисты, работа в жанре мюзикла является одной из самых сложных и для актеров, и для музыкантов. Первые помогают глубже раскрыть взаимоотношения героев друг с другом, а вторые — услышать любимые композиции по-новому.