Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества

Москва, 20 мая. Звезда «Аншлага», юмористка Елена Воробей уже больше года счастлива в отношениях с таинственным избранником-чиновником, которого тщательно скрывает от публики.

Артистка посетила светскую вечеринку премии MAMA's AWARDS 2021. Гости мероприятия не могли не заметить, как сияет 53-летняя Елена Воробей. Во время разговора с журналистами звезда призналась, что сильно скучает по любимому мужчине, который часто пропадает в командировках. Она уверена, что нашла своего единственного, ведь их отношения с успехом прошли все возможные испытания, а пандемия их только укрепила.

«Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражом. Я обожаю спорт, а он совсем неспортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу», — призналась Воробей и тут же осеклась.

Оказалось, что юмористка сыграла тайную свадьбу с избранником и не хотела раскрывать свой новый статус. Однако сама случайно выдала секрет, заболтавшись с журналистами. Юмористка не стала заминать тему и с удовольствием продемонстрировала внушительных размеров кольцо на безымянном пальце.

«Разве кольцо обязательно должно быть малюсеньким? Надо креативить! Я же человек сцены», — объяснила необычное украшение звезда корреспонденту «Комсомольской правды».

Статус замужней женщины, судя по всему, подтолкнул Елену Воробей к размышлениям о пополнении в семье. Артистка призналась, что не прочь подарить своему супругу наследника, кратко заявив, что они «работают в этом направлении».

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пресса обратила внимание, что члены королевской семьи публично не поздравляли супругов.