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20 мая 18:59
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новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества

Шоу-бизнес
Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
vorobei.ru  /  Елена Воробей

Москва, 20 мая. Звезда «Аншлага», юмористка Елена Воробей уже больше года счастлива в отношениях с таинственным избранником-чиновником, которого тщательно скрывает от публики.

Артистка посетила светскую вечеринку премии MAMA's AWARDS 2021. Гости мероприятия не могли не заметить, как сияет 53-летняя Елена Воробей. Во время разговора с журналистами звезда призналась, что сильно скучает по любимому мужчине, который часто пропадает в командировках. Она уверена, что нашла своего единственного, ведь их отношения с успехом прошли все возможные испытания, а пандемия их только укрепила.

«Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражом. Я обожаю спорт, а он совсем неспортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу», — призналась Воробей и тут же осеклась.

Оказалось, что юмористка сыграла тайную свадьбу с избранником и не хотела раскрывать свой новый статус. Однако сама случайно выдала секрет, заболтавшись с журналистами. Юмористка не стала заминать тему и с удовольствием продемонстрировала внушительных размеров кольцо на безымянном пальце.

«Разве кольцо обязательно должно быть малюсеньким? Надо креативить! Я же человек сцены», — объяснила необычное украшение звезда корреспонденту «Комсомольской правды».

Статус замужней женщины, судя по всему, подтолкнул Елену Воробей к размышлениям о пополнении в семье. Артистка призналась, что не прочь подарить своему супругу наследника, кратко заявив, что они «работают в этом направлении».

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пресса обратила внимание, что члены королевской семьи публично не поздравляли супругов.

свадьба отношения воробей роман
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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Воробей задумалась о ребенка после тайного замужества
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