Сборная России по футболу провела первую тренировку перед стартом Евро-2020

Москва, 20 мая. Футболисты сборной России провели первое тренировочное занятие перед началом чемпионата Европы.

Команда Станислава Черчесова 20 мая начала подготовку к континентальному первенству. Участие в первой тренировке, которая прошла на базе в Новогорске, приняли все включенные в расширенную заявку сборной игроки за исключением футболистов, выступающих за границей. Перед началом занятия партнеры по национальной команде и члены тренерского штаба поздравили с днем рождения Вячеслава Караваева, которому исполнилось 26 лет.

Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев присоединятся к команде России на учебно-тренировочном сборе в Австрии. На чемпионате Европы россияне выступят в группе B. Соперниками команды Черчесова станут бельгийцы, датчане и финны. Два матча группового этапа из трех сборная РФ проведет на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что иностранным болельщикам не потребуется оформлять визу для въезда в РФ во время Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.