Серьезных побочных эффектов у забеременевших после прививки «Спутником V» не выявлено

Москва, 20 мая. Существенных побочных реакций на вакцину от COVID-19 «Спутник V» у забеременевших в ходе ее клинических испытаний не выявлено, заявили в Центре им. Гамалеи.

В пресс-службе исследовательского центра сообщили, что среди участниц испытаний зарегистрирован 21 случай беременности. Срок вынашивания плода составляет от трех до восьми месяцев.

«Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», — говорится в сообщении.

Специалисты также анализируют данные о беременностях, развившихся у пациенток, получивших прививку во время массовой вакцинации.