Министр энергетики РФ Шульгинов заявил об отсутствии проблем с энергоснабжением Крыма

Симферополь, 20 мая. Руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что в электроснабжении Крыма нет сбоев. Энергетический мост функционирует в штатном режиме.

Речь идет о кабелях, которые тянутся на полуостров с территории Краснодарского края. По словам министра, сбоев в работе энергомоста не фиксировалось, сообщил источник ФАН.

Шульгинов пояснил, что подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одной из запасных нитей проводятся ремонтные работы. Это никак не влияет на объем перетока электроэнергии, отсутствуют риски нарушения энергоснабжения потребителей.

ФАН сообщал, что для электроснабжения Крыма задействуют резервную нить.