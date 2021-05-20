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новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Канье Уэст в объятиях новой подружки залечивает раны после развода с Кардашьян

Шоу-бизнес
Канье Уэст в объятиях новой подружки залечивает раны после развода с Кардашьян
wikipedia.org  /  David Shankbone

Лос-Анджелес, 20 мая. Рэпер Канье Уэст сильно переживает из-за громкого бракоразводного процесса со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Судя по всему, стресс он снимает в объятиях новой подружки.

Слухи о разладе в отношениях Канье Уэста и Ким Кардашьян ходили еще с прошлого года, однако только этой зимой супруга рэпера подтвердила, что они разводятся. Причины никто из звезд так и не назвал. Многие поклонники звездной пары решили, что инициатором разрыва стала именно Ким, которая просто устала от выходок мужа на фоне биполярного расстройства.

Сейчас Уэст и Кардашьян находятся в состоянии бракоразводного процесса. Скорее всего развод займет не один месяц. Помимо многомиллионной недвижимости и другого совместно нажитого имущества, супругам необходимо договориться об опеке над четырьмя детьми. Пока звезда реалити-шоу, как считают ее поклонники, стремительно худеет из-за стресса и переживаний, Канье Уэст нашел утешение в объятьях новой возлюбленной.

Как сообщает Gossipcop, рэпера неоднократно видели вместе с политической активисткой, сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа — Кэндис Оуэнс. Инсайдер рассказ изданию, что Уэст и Оуэнс много времени проводят вместе и их отношения давно вышли за рамки дружеских. По словам источника, музыканту близки политические взгляды подруги. В одном из последних интервью рэпер признавался, что видит рядом с собой именно человека похожих взглядов.

Ким Кардашьян после развода с рэп-исполнителем Канье Уэстом решила кардинально сменить имидж. Она перекрасилась в платиновую блондинку. Поклонники отмечают, что нордический цвет волос является любимым оттенком ее бывшего супруга.

Канье Уэст кардашьян отношения роман
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Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст в объятиях новой подружки залечивает раны после развода с Кардашьян
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