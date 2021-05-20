Канье Уэст в объятиях новой подружки залечивает раны после развода с Кардашьян

Лос-Анджелес, 20 мая. Рэпер Канье Уэст сильно переживает из-за громкого бракоразводного процесса со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Судя по всему, стресс он снимает в объятиях новой подружки.

Слухи о разладе в отношениях Канье Уэста и Ким Кардашьян ходили еще с прошлого года, однако только этой зимой супруга рэпера подтвердила, что они разводятся. Причины никто из звезд так и не назвал. Многие поклонники звездной пары решили, что инициатором разрыва стала именно Ким, которая просто устала от выходок мужа на фоне биполярного расстройства.

Сейчас Уэст и Кардашьян находятся в состоянии бракоразводного процесса. Скорее всего развод займет не один месяц. Помимо многомиллионной недвижимости и другого совместно нажитого имущества, супругам необходимо договориться об опеке над четырьмя детьми. Пока звезда реалити-шоу, как считают ее поклонники, стремительно худеет из-за стресса и переживаний, Канье Уэст нашел утешение в объятьях новой возлюбленной.

Как сообщает Gossipcop, рэпера неоднократно видели вместе с политической активисткой, сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа — Кэндис Оуэнс. Инсайдер рассказ изданию, что Уэст и Оуэнс много времени проводят вместе и их отношения давно вышли за рамки дружеских. По словам источника, музыканту близки политические взгляды подруги. В одном из последних интервью рэпер признавался, что видит рядом с собой именно человека похожих взглядов.

Ким Кардашьян после развода с рэп-исполнителем Канье Уэстом решила кардинально сменить имидж. Она перекрасилась в платиновую блондинку. Поклонники отмечают, что нордический цвет волос является любимым оттенком ее бывшего супруга.