В России создают базу для реформы контрольно-надзорной деятельности

Москва, 20 мая. Госдума одобрила законопроект, направленный на развитие дальнейшего проекта по модернизации государственного контроля.

Сейчас парламентарии занимаются подготовкой крупной отраслевой реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). В рамках движения в данном направлении Государственная дума одобрила во II чтении закон, предваряющий дальнейшие действия.

Перед внесением проекта в нижнюю палату парламента депутаты формировали подзаконную базу, а также настраивали сектор КНД под концепцию «доказательного регулирования». Как пишет «Коммерсантъ», принятый законопроект делает единой процедуральную схему КНД, внося корректировки в 132 федеральных закона.

Новые поправки определяют наименования видов, а также предметов контроля. Помимо этого, составители документа уточнили уровень власти, который обладает правами на осуществление федерального, регионального и муниципального контроля. Разработанный закон станет базисом для дальнейшей проработки видов контроля.

Ранее в парламенте прозвучало предложение уменьшить давление со стороны бюрократического аппарата на систему российского образования. Соответствующий закон должен вступить в силу в стране с 1 июля.