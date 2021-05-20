Санкт-Петербург, 20 мая. Советник губернатора Ленинградской области Герман Владимиров отметил значимость фильма «Турист» с точки зрения воспитания патриотизма. Премьера ленты состоялась 19 мая.

В основу фильма легли реальные события. Зрителям достоверно показывается работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Сюжет связан с проведением в стране выборов. Бывший президент Франсуа Бозизе консолидировал бандитские группировки, чтобы сорвать демократическую процедуру и погрузить государство в революционный хаос, сообщало Nation News.

Российские специалисты качественно подготовили национальную армию (FACA), что позволило разрушить намерения вооруженных бандитов.

Герман Владимиров подчеркнул, что лента позволит найти ответы на ряд вопросов. Он уверен, что работающие в ЦАР отечественные инструкторы являются героями. Данный факт должны осознавать в обществе.

Советник убежден, что в России необходимо снимать больше подобных фильмов, которые дают молодежи настоящие примеры для подражания и настраивают на патриотизм. Ведь положительные поступки главных героев будут оказывать благотворное влияние на формирование самосознания, на любовь к стране. На такие ленты патриотического характера не стоит жалеть ни сил, ни денег.