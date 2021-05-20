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20 мая 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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В фильме «Турист» показана работа российских героев

Общество
В фильме «Турист» показана работа российских героев
Кадр из фильма «Турист»

Санкт-Петербург, 20 мая. Советник губернатора Ленинградской области Герман Владимиров отметил значимость фильма «Турист» с точки зрения воспитания патриотизма. Премьера ленты состоялась 19 мая.

В основу фильма легли реальные события. Зрителям достоверно показывается работа российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. Сюжет связан с проведением в стране выборов. Бывший президент Франсуа Бозизе консолидировал бандитские группировки, чтобы сорвать демократическую процедуру и погрузить государство в революционный хаос, сообщало Nation News.

Российские специалисты качественно подготовили национальную армию (FACA), что позволило разрушить намерения вооруженных бандитов.

Герман Владимиров подчеркнул, что лента позволит найти ответы на ряд вопросов. Он уверен, что работающие в ЦАР отечественные инструкторы являются героями. Данный факт должны осознавать в обществе.

Советник убежден, что в России необходимо снимать больше подобных фильмов, которые дают молодежи настоящие примеры для подражания и настраивают на патриотизм. Ведь положительные поступки главных героев будут оказывать благотворное влияние на формирование самосознания, на любовь к стране. На такие ленты патриотического характера не стоит жалеть ни сил, ни денег.

россия турист фильм цар
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Все новости / Общество / В фильме «Турист» показана работа российских героев
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