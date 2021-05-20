Врач Комаровский рассказал о пользе дыхательных упражнений для организма

Москва, 20 мая. Дыхательная гимнастика поможет восстановиться после коронавируса. Также упражнения для легких полезны и при других заболеваниях, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В своем Instagram-блоге, отвечая на вопрос подписчицы, доктор рассказал, что дыхательные упражнения никогда не навредят. Более того, многочисленные исследования доказали, что гимнастика легких полезна даже при бронхиальной астме.

Для профилактики заболеваний легочных путей можно использовать как упражнения с задержкой дыхания, так и с активизацией дыхания. Соответствующие упражнения подойдут и для восстановления после COVID-19, отметил Комаровский.

Телеведущий развеял миф, что упражнения могут навредить при каких-либо обстоятельствах. Однако если человек чувствует себя хорошо после гимнастики легких, значит нужно продолжать ее делать, подчеркнул врач.

Осознанное выполнение дыхательных упражнений оказывает положительный эффект на работу легких. Контроль дыхания запускает физиологические процессы, улучшающие функционирование органов, заключил специалист.

Недавно Комаровский рассказал о секрете здорового сна. Он заявил, что для борьбы с бессонницей нужен комплексный подход. В первую очередь следует обратить внимание на кровать.