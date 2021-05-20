Американцы «перешли на сторону» ВС РФ после провальной рекламы армии США

Вашингтон, 20 мая. Пользователи американского сегмента Сети сравнили рекламный ролик ВС РФ и «жалкое» видео ВС США, признав, что Соединенные Штаты обречены.

Командование Вооруженных сил США выпустило агитационный ролик, призванный повысить интерес граждан к военной службе. Однако видео вышло весьма спорным, так как в нем рассказывается история капрала Эммы Мэлоунлорд, у которой две мамы. В ролике она заявила, что всегда выступала за равенство и отстаивала свободу. Примечательно, что видео выполнено в мультяшном стиле.

Резонансное видео вызвало буквально шквал негодования и критики со стороны жителей Соединенных Штатов. По их мнению, подобный странный ролик способен лишь подорвать репутацию армии государства. Один из пользователей Сети даже сделал сравнение российской рекламы службы в войсках и американской, наглядно показав, насколько отличается подход к этому вопросу у соперника Вашингтона.

Американцы высмеяли и раскритиковали провальное видео, опубликованное Пентагоном, отметив, что ВС страны начали стремительно разрушаться после прихода к власти Джо Байдена. Они отметили высокую боевую мощь российских войск на фоне армии США, пригодной лишь для участия в локальных конфликтах на территории малоразвитых стран.

Russian army ad vs US army ad

2021pic.twitter.com/tGQeY3dJa6 — Pardes Seleh (@PardesSeleh) May 19, 2021

«Армия русских рассчитана на то, чтобы рушить и убивать. Наша — чтобы внушать афганским племенам, что такое микроагрессия и критическая расовая теория», — высказался один из жителей США.

«Это жалко и постыдно. Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого ******», — прокомментировал другой пользователь.

Некоторые граждане Соединенных Штатов после увиденного «перешли на сторону» Российской армии, признав, что ВС РФ намного превосходят ВС США, ввиду чего скоро американцы могут начать «говорить по-русски».

«Такими темпами мы скоро заговорим по-китайски, по-русски или по-корейски», — написал пользователь американского сегмента Сети.

«Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы», — заявил другой американец.

«Мы обречены», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее американские аналитики объяснили, почему российский ВМФ представляет серьезную угрозу для боевого флота Соединенных Штатов в акватории Черного моря.