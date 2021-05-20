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новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Американцы «перешли на сторону» ВС РФ после провальной рекламы армии США

Армия
Американцы «перешли на сторону» ВС РФ после провальной рекламы армии США
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Вашингтон, 20 мая. Пользователи американского сегмента Сети сравнили рекламный ролик ВС РФ и «жалкое» видео ВС США, признав, что Соединенные Штаты обречены.

Командование Вооруженных сил США выпустило агитационный ролик, призванный повысить интерес граждан к военной службе. Однако видео вышло весьма спорным, так как в нем рассказывается история капрала Эммы Мэлоунлорд, у которой две мамы. В ролике она заявила, что всегда выступала за равенство и отстаивала свободу. Примечательно, что видео выполнено в мультяшном стиле.

Резонансное видео вызвало буквально шквал негодования и критики со стороны жителей Соединенных Штатов. По их мнению, подобный странный ролик способен лишь подорвать репутацию армии государства. Один из пользователей Сети даже сделал сравнение российской рекламы службы в войсках и американской, наглядно показав, насколько отличается подход к этому вопросу у соперника Вашингтона.

Американцы высмеяли и раскритиковали провальное видео, опубликованное Пентагоном, отметив, что ВС страны начали стремительно разрушаться после прихода к власти Джо Байдена. Они отметили высокую боевую мощь российских войск на фоне армии США, пригодной лишь для участия в локальных конфликтах на территории малоразвитых стран.

«Армия русских рассчитана на то, чтобы рушить и убивать. Наша — чтобы внушать афганским племенам, что такое микроагрессия и критическая расовая теория», — высказался один из жителей США.

«Это жалко и постыдно. Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого ******», — прокомментировал другой пользователь.

Некоторые граждане Соединенных Штатов после увиденного «перешли на сторону» Российской армии, признав, что ВС РФ намного превосходят ВС США, ввиду чего скоро американцы могут начать «говорить по-русски».

«Такими темпами мы скоро заговорим по-китайски, по-русски или по-корейски», — написал пользователь американского сегмента Сети.

«Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы», — заявил другой американец.

«Мы обречены», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее американские аналитики объяснили, почему российский ВМФ представляет серьезную угрозу для боевого флота Соединенных Штатов в акватории Черного моря.

россия сша армия реклама ролик
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Все новости / Армия / Американцы «перешли на сторону» ВС РФ после провальной рекламы армии США
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