Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 20 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Вчера у нефти выдался не простой день: котировки черного золота опустились с отметки 68 до отметки 65,30. Падение составило практически больше трех долларов — 5%, но сейчас стоимость нефти консолидируется в районе отметки 67,90.

Основным негативным фактором для цен на нефть стали сообщения о переговорах с Ираном по поводу возобновления ядерной сделки. Если соглашение будет достигнуто, то есть вероятность того, что США снимут санкции с Ирана. Тогда Иран сможет нарастить добычу и добавить на мировой рынок до 3,9 миллиона баррелей в сутки, что значительно увеличит предложение нефти.

Однако с другой стороны глобальный спрос на нефть продолжает расти благодаря стремительному восстановлению мировой экономики и высоким темпам вакцинации. Вчера в ЕС одобрили ослабление ограничений, которые позволят принимать вакцинированных туристов из других стран.

Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти по итогам недели увеличились на 1,32 миллиона баррелей, однако это увеличение оказалось ниже прогнозируемого аналитиками.

ФБА «Экономика сегодня» /

Дальнейшая динамика цен на нефть будет определяться новыми данными по ядерной сделке с Ираном. Высказывается мнение, что сделку могут заключить до 18 июня, поскольку в Иране пройдут президентские выборы.

Золото

У золота вчера был позитивный день, котировки металла вчера поднимались до отметки 1891,30 — это максимум за четыре месяца. Позитивным моментом здесь выступило снижение курса доллара по индексу DXY в первой половине дня. Однако под вечер котировки золота продемонстрировали снижение с отметки 1891,30 до 1865. Влияние оказали протоколы заседания ФРС.

Наблюдается существенный рост экономики США, однако целевые показатели еще достигнуты не были. Прошлое заседание ФРС проходило до публикации официальных данных по уровню занятости в США, которые были опубликованы в мае. Они оказались значительно хуже ожиданий, рост безработицы составил до 6,1%. Слово инфляция упоминалось 48 раз, чиновники серьезно опасаются ее разгона в США.

ФБА «Экономика сегодня» /

Инфляционные риски подтверждают доходность десятилетних облигаций США, они также продолжают увеличиваться. Вчера они опять поднялись с отметки 1,64% до уровня 1,69% — это свидетельствует о том, что инфляционные риски присутствуют.

Вчера поддержку золоту оказал курс биткоина — он очень сильно упал, падение было больше 20% — криптовалюта «просела» до отметки 30 000 долларов. Такое стремительное падение привело к массовому бегству инвесторов от биткоина, что привело к спросу на золото.

На данный момент восходящая тенденция по золоту продолжает оставаться актуальной. Ближайшей целевой отметкой выступает диапазон 1900-1920. В перспективе рост до отметки 1960.

Курс рубля

Рубль укрепился и продолжает находиться в диапазоне 73,50-74. Укреплению рубля способствуют позитивные новости — результаты встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Встреча продлилась два часа и по итогам Сергей Лавров отметил серьезный настрой американских коллег на конструктивный диалог.

Помимо этого, Вашингтон подтвердил, что санкции в отношении «Северного потока — 2» вводиться не будут, что тоже оказало поддержку отечественной валюте.

Пока рубль продолжает сохраняться в диапазоне 73,5-74, а дальнейшая динамика будет зависеть от общемировой тенденции доллара на рынке, а также от появления новых сообщений о встрече президентов России и США.