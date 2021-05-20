Анджелина Джоли простояла неподвижно 18 минут на съемке с пчелами

Лос-Анджелес, 20 мая. Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в смелом проекте журнала National Geographic. Кинозвезда снялась с пчелами на теле и лице.

Целью необычной съемки стало привлечение внимания к проблеме исчезновения пчел. Из-за снижения количества этих насекомых многие растения становится некому опылять, что грозит человечеству голодом. В связи с этим ЮНЕСКО планирует создать 2,5 тысячи ульев и пополнить популяцию пчел на 125 миллионов к 2025 году.

Во время съемки, результат которой опубликовал National Geographic на своей странице в Instagram, Джоли пришлось стоять неподвижно в течение 18 минут. Чтобы пчелы ползали по ней в нужном направлении, на тело актрисы нанесли специальные феромоны. Все остальные присутствующие на площадке, кроме самой Джоли, были одеты в защитные костюмы.

«Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. <...> Обошлось без единого укуса», — говорится в описании съемки.

Более двух лет назад Анджелина Джоли развелась с актером Брэдом Питтом. Звездные супруги расстались почти за три года до развода. Актриса признавалась, что после разрыва с мужем у нее не было любовников.