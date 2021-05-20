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18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
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Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Анджелина Джоли простояла неподвижно 18 минут на съемке с пчелами

Шоу-бизнес
Анджелина Джоли простояла неподвижно 18 минут на съемке с пчелами
Global Look Press  /  Harperâ€™S Bazaar Uk/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 20 мая. Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в смелом проекте журнала National Geographic. Кинозвезда снялась с пчелами на теле и лице.

Целью необычной съемки стало привлечение внимания к проблеме исчезновения пчел. Из-за снижения количества этих насекомых многие растения становится некому опылять, что грозит человечеству голодом. В связи с этим ЮНЕСКО планирует создать 2,5 тысячи ульев и пополнить популяцию пчел на 125 миллионов к 2025 году.

Во время съемки, результат которой опубликовал National Geographic на своей странице в Instagram, Джоли пришлось стоять неподвижно в течение 18 минут. Чтобы пчелы ползали по ней в нужном направлении, на тело актрисы нанесли специальные феромоны. Все остальные присутствующие на площадке, кроме самой Джоли, были одеты в защитные костюмы.

«Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. <...> Обошлось без единого укуса», — говорится в описании съемки.

Более двух лет назад Анджелина Джоли развелась с актером Брэдом Питтом. Звездные супруги расстались почти за три года до развода. Актриса признавалась, что после разрыва с мужем у нее не было любовников.

актриса джоли пчелы
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Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли простояла неподвижно 18 минут на съемке с пчелами
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