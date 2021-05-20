Для электроснабжения Крыма задействуют резервную нить

Симферополь, 20 мая. Министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников подчеркнул, что с электроснабжением региона проблем не возникнет. Принято решение задействовать резервную нить.

Накануне произошла авария на энергетическом мосту, который снабжает полуостров электроэнергией. Одна из четырех нитей временно перестала функционировать. Причина повреждения пока не указывается, сообщал ФАН.

Рукавишников напомнил, что резерв также состоит из четырех нитей. Задействована будет одна запасная. Власти решили не нагружать запасные провода. На переключение между кабельными линиями потребуется время, сообщил источник ФАН.