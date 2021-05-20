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18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Для электроснабжения Крыма задействуют резервную нить

  /   Обновлено: 20 мая 2021 18:53
Происшествия
Для электроснабжения Крыма задействуют резервную нить
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Симферополь, 20 мая. Министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников подчеркнул, что с электроснабжением региона проблем не возникнет. Принято решение задействовать резервную нить.

Накануне произошла авария на энергетическом мосту, который снабжает полуостров электроэнергией. Одна из четырех нитей временно перестала функционировать. Причина повреждения пока не указывается, сообщал ФАН.

Рукавишников напомнил, что резерв также состоит из четырех нитей. Задействована будет одна запасная. Власти решили не нагружать запасные провода. На переключение между кабельными линиями потребуется время, сообщил источник ФАН.

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