Профессор оценил влияние сокращения проверок Роспотребнадзора на бизнес

Москва, 20 мая. Уменьшение числа проверок Роспотребнадзора и других органов ускорит создание благоприятной среды для бизнеса, считает профессор Никита Масленников.

Внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и организаций в РФ сократились в 3,5 раза по сравнению с показателями 2019 года. Если раньше их количество составляло 76 588, то сейчас оно равно 56 825, передает ФБА «Экономика сегодня».

«Сокращение проверок — это положительный фактор. Бизнесу стало легче жить, административные издержки убавились. Но тем не менее остальные регуляторные нюансы сохраняются», — отметил ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

Начиная с 1 июля 2021 года система начнет работать по новым стандартам. Специалисты заменят выездные проверки инспекционными визитами, длительность которых составит максимум десять дней. Это предусмотрено в рамках закона №248 от 31.07.2020.

Программу автомобильной подписки запускает Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). Новый сервис предоставит возможность малому бизнесу использовать транспортные средства при этом сократив расходы на их содержание.