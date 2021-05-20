Сериал «Перевал Дятлова» шагнул за океан для показа североамериканским зрителям

Российский сериал «Перевал Дятлова» будет показан за океаном — в Соединенных Штатах и Канаде, стало известно ФАН.

Проект режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова войдет в эксклюзивную линейку Topic Originals — нового североамериканского стримингового сервиса Topic. Дебютные три серии окажутся доступными к просмотру для киноманов США и Канады в начале сентября текущего года. Остальные пять планируются к показу по разу в неделю по четвергам — вплоть до первых чисел октября.

Нишевый стриминговый сервис Topic запустился в ноябре 2019 года компанией, которую создал американский программист иранского происхождения Пьер Омидьяр, основатель и председатель совета директоров корпорации eBay.

Предпринимателем сразу же была обозначена аудитория сервиса — любопытный и заинтересованный зритель, который ищет умных, провокационных и значимых развлечений. Поэтому в линейке Topic только тщательно отобранный и оригинальный контент — отмеченные различными наградами документальные фильмы, эксклюзивные программы со всего мира, содержательно богатые и нередко даже провокационные кинокартины и телесериалы. Причем самые перспективные проекты удостаиваются отметки Topic Originals.

кадр из сериала «Перевал Дятлова» /

К слову, ранее вышеупомянутый сервис приобрел у одного из британских дистрибьюторов права на показ двух сезонов российской криминальной драмы «Обычная женщина» (с Анной Михалковой в главной роли). Первый сезон уже показывается, а второй зрители увидят с 3 июня 2021-го.

Осенью прошлого года драматический сериал производства компании 1-2-3 Production о группе туристов, погибших страшной и загадочной смертью зимой 1959 года на горе Холатчахль, с большим успехом прошел на телеканале ТНТ.

На днях стало известно, что «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители. После этого данный проект также будет доступен для просмотра в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Ранее создатели сериала «Клиника счастья» рассказали о его главных идеях и философии.