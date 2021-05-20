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новостей
18:56
Армия
Перенджиев рассказал, как Украина на параде будет «выпендриваться» кораблями из США
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
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Сериал «Перевал Дятлова» шагнул за океан для показа североамериканским зрителям

  /   Обновлено: 20 мая 2021 18:41
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» шагнул за океан для показа североамериканским зрителям
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 

Российский сериал «Перевал Дятлова» будет показан за океаном — в Соединенных Штатах и Канаде, стало известно ФАН.

Проект режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова войдет в эксклюзивную линейку Topic Originals — нового североамериканского стримингового сервиса Topic. Дебютные три серии окажутся доступными к просмотру для киноманов США и Канады в начале сентября текущего года. Остальные пять планируются к показу по разу в неделю по четвергам — вплоть до первых чисел октября.

Нишевый стриминговый сервис Topic запустился в ноябре 2019 года компанией, которую создал американский программист иранского происхождения Пьер Омидьяр, основатель и председатель совета директоров корпорации eBay.

Предпринимателем сразу же была обозначена аудитория сервиса — любопытный и заинтересованный зритель, который ищет умных, провокационных и значимых развлечений. Поэтому в линейке Topic только тщательно отобранный и оригинальный контент — отмеченные различными наградами документальные фильмы, эксклюзивные программы со всего мира, содержательно богатые и нередко даже провокационные кинокартины и телесериалы. Причем самые перспективные проекты удостаиваются отметки Topic Originals.

Сериал «Перевал Дятлова» шагнул за океан для показа североамериканским зрителям
кадр из сериала «Перевал Дятлова»  / 

К слову, ранее вышеупомянутый сервис приобрел у одного из британских дистрибьюторов права на показ двух сезонов российской криминальной драмы «Обычная женщина» (с Анной Михалковой в главной роли). Первый сезон уже показывается, а второй зрители увидят с 3 июня 2021-го.

Осенью прошлого года драматический сериал производства компании 1-2-3 Production о группе туристов, погибших страшной и загадочной смертью зимой 1959 года на горе Холатчахль, с большим успехом прошел на телеканале ТНТ.

На днях стало известно, что «Перевал Дятлова» увидят немецкие и австрийские телезрители. После этого данный проект также будет доступен для просмотра в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Ранее создатели сериала «Клиника счастья» рассказали о его главных идеях и философии.

сша канада сериал перевал дятлова
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