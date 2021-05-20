Минздрав РФ перечислил главные факторы риска заболевания раком

Москва, 20 мая. Некоторые факторы значительно увеличивают риск развития рака, предупредил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Онкологические заболевания нередко развиваются у людей в возрасте от 65 лет. Курение и лишний вес также могут спровоцировать рост раковой опухоли, рассказал врач.

Вирус папилломы человека способен перерастать в онкологическое заболевание, поэтому таким людям необходимо регулярно проходить осмотры у врача. Мужчины страдают от рака чаще женщин, заключил Каприн в комментарии РИА Новости.

Образования в кишечнике встречаются на территории России чаще других опухолей, обратил внимание онколог. По его словам, заболеваемость колоректальным раком в стране составляет 46,5 случая на 100 тыс. населения.