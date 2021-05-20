Причал во Владивостоке стал выставочной площадкой в честь 290-летия ТОФ

Владивосток, 20 мая. Флотский причал на Корабельной набережной столицы Приморья стал выставочной и концертной площадкой в честь юбилея Тихоокеанского флота.

Такое решение было принято командованием Тихоокеанского флота, которое открыло для посещения всех желающих боевые корабли, пришвартованные у главного флотского причала во Владивостоке, передает «Контингент».

Известно, что в рамках Дня открытых дверей гостям праздника предложили посетить выставку передового вооружения и современной военной техники, которая располагалась на причале. Жители и гости города смогли увидеть показательные выступления морских пехотинцев и побывать на концерте, устроенном творческими коллективами ТОФ под открытым небом.

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