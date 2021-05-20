Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 мая 2021 года.

Происшествия

Ливийское посольство в Тунисе объявило об аресте самозванца, который провел ряд мошеннических операций в отношении граждан Ливии, проходящих лечение в местных больницах. Злоумышленник выдавал себя за сотрудника дипмиссии и вымогал у пациентов деньги, обещая компенсировать оплату медицинских услуг за государственный счет.

السفارة الليبية تلقي القبض على نصاب يقوم بسرقة المرضى الليبيين في #تونس https://t.co/Od4aeibzSQ#ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 19, 2021

Департамент по борьбе с контрабандой и наркотиками Таможенного управления города Мисурата изъял партию алкоголя, спрятанную в двух ввезенных из Испании 20-футовых контейнерах под видом чистящих средств.

Пожар вспыхнул в паровой установке на заводе по производству аммиака, сообщила Компания по добыче и переработке нефти и газа Сирта (Sirte Oil Company‎). Рабочим удалось справиться с огнем и предотвратить человеческие жертвы и материальные потери.

В зданиях госучреждений Сирта, включая Департамент административного контроля и Управление уличного освещения, возникли перебои с электричеством, согласно сообщению компании General Electric. Причиной стала кража высоковольтных проводов группой злоумышленников.

Политика

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех призвал депутатов провести официальное заседание, чтобы обсудить проект закона о государственном бюджете на 2021 год и выбрать кандидатов на руководящие должности. Собрание состоится 24 мая в штаб-квартире парламента в Тобруке.

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس لجلسة رسمية لمناقشة ميزانية حكومة الوحدة الوطنية واختيار متولي المناصب السيادية.#ليبيا#عينك_على_العالمhttps://t.co/EsOLG7yijl — العين الإخبارية (@alain_4u) May 19, 2021

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с главами местных советов в Бенгази проблемы, с которыми сталкиваются городские службы, в частности, вопросы перемещенных лиц и кризис с предоставлением питьевой воды.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يبحث خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي، التحديات التي تواجه عملهم، والمشكلات التي تعاني منها المدينة، ومشاكل النازحين، وأزمة مياه الشرب. #ليبيا #فواصل pic.twitter.com/nB5qI59avs — فواصل (@fawaselmedia) May 19, 2021

Миссия ООН в Ливии объявила о том, что 26 и 27 мая проведет дистанционное заседание Форума политического диалога с трансляцией в прямом эфире. Цель встречи — сформулировать окончательное предложение юридического комитета по конституционной базе выборов. Результаты форума поступят затем на рассмотрение в Палату представителей и правительство.

Следующая министерская встреча по Ливии, аналогичная Берлинской конференции, состоится 23 июня, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая перед парламентом. Он добавил, что переговоры проведут для усиления международной координации, и его страна примет в них активное участие.

Глава Генерального управления по привлечению инвестиций и приватизации в Восточном регионе Абдель Насер Неджм обсудил с генеральным директором Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта Кристофером Кутайяром возможность возобновления воздушного и морского сообщения между двумя странами.

وفد مالطي يبحث مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عودة الخطوط المالطية للعمل عبر المطارات الليبية

https://t.co/wFTraFWqFO#ليبيا pic.twitter.com/CkszaqcYmx — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 19, 2021

Экономика

Заместитель министра нефти и газа Рифаат аль-Аббар обсудил с представителями Национальной нефтяной корпорации (ННК) и компании Brega Petroleum Marketing Co. планы по доставке топлива в южные регионы.

Председатель Административного комитета свободной зоны Мисураты принял совместную делегацию официальных лиц из Сан-Марино и Италии, прибывших для ознакомления с инвестиционными возможностями зоны и активации предыдущих экономических соглашений.

Общество

Правительство Японии в партнерстве с ЮНИСЕФ предоставит в общей сложности 833 тысячи долларов США на укрепление программы вакцинации против COVID-19 в Ливии, в частности, на закупку холодильного оборудования и подготовку работников медицинских учреждений.

حكومة اليابان توافق على منح #ليبيا 833 ألف دولار لتعزيز برنامج التطعيم ضد كورونا

https://t.co/Sp8CXsmXfz pic.twitter.com/9En44dwgWS — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 19, 2021

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с Комитетом по надзору за лекарствами ход работы по национальному проекту отслеживания и проверки фармацевтических средств и предметов медицинского назначения.

Министерство здравоохранения объявило о прибытии в Триполи 117 600 доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хаммуда подтвердил, что крупные партии вакцины Johnson & Johnson прибудут в Ливию в ближайшие дни.

Согласно информации органов здравоохранения, за последние сутки в Ливии зарегистрировано 338 новых случаев коронавируса, 285 человек выздоровели и впервые с начала пандемии в стране не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19.

أعلنت السلطات الصحية في #ليبيا تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، وشفاء 285 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال 24 ساعة.#ليكن_خيارك_التطعيم#يدا_بيد_نتعافى#عينك_على_العالمhttps://t.co/ywgfjGcQv1 — العين الإخبارية (@alain_4u) May 19, 2021

Работники сферы образования организовали акцию протеста у офиса премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы в Триполи с требованием исполнения Закона №4 о повышении заработной платы учителей.