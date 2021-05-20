Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
Все новости
20 мая 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
Все новости

Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая

Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 мая 2021 года.

 

Происшествия

Ливийское посольство в Тунисе объявило об аресте самозванца, который провел ряд мошеннических операций в отношении граждан Ливии, проходящих лечение в местных больницах. Злоумышленник выдавал себя за сотрудника дипмиссии и вымогал у пациентов деньги, обещая компенсировать оплату медицинских услуг за государственный счет.

Департамент по борьбе с контрабандой и наркотиками Таможенного управления города Мисурата изъял партию алкоголя, спрятанную в двух ввезенных из Испании 20-футовых контейнерах под видом чистящих средств.

Пожар вспыхнул в паровой установке на заводе по производству аммиака, сообщила Компания по добыче и переработке нефти и газа Сирта (Sirte Oil Company‎). Рабочим удалось справиться с огнем и предотвратить человеческие жертвы и материальные потери.

В зданиях госучреждений Сирта, включая Департамент административного контроля и Управление уличного освещения, возникли перебои с электричеством, согласно сообщению компании General Electric. Причиной стала кража высоковольтных проводов группой злоумышленников.

 

Политика

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех призвал депутатов провести официальное заседание, чтобы обсудить проект закона о государственном бюджете на 2021 год и выбрать кандидатов на руководящие должности. Собрание состоится 24 мая в штаб-квартире парламента в Тобруке.

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с главами местных советов в Бенгази проблемы, с которыми сталкиваются городские службы, в частности, вопросы перемещенных лиц и кризис с предоставлением питьевой воды.

Миссия ООН в Ливии объявила о том, что 26 и 27 мая проведет дистанционное заседание Форума политического диалога с трансляцией в прямом эфире. Цель встречи — сформулировать окончательное предложение юридического комитета по конституционной базе выборов. Результаты форума поступят затем на рассмотрение в Палату представителей и правительство.

Следующая министерская встреча по Ливии, аналогичная Берлинской конференции, состоится 23 июня, сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая перед парламентом. Он добавил, что переговоры проведут для усиления международной координации, и его страна примет в них активное участие.

Глава Генерального управления по привлечению инвестиций и приватизации в Восточном регионе Абдель Насер Неджм обсудил с генеральным директором Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта Кристофером Кутайяром возможность возобновления воздушного и морского сообщения между двумя странами.

 

Экономика

Заместитель министра нефти и газа Рифаат аль-Аббар обсудил с представителями Национальной нефтяной корпорации (ННК) и компании Brega Petroleum Marketing Co. планы по доставке топлива в южные регионы.

Председатель Административного комитета свободной зоны Мисураты принял совместную делегацию официальных лиц из Сан-Марино и Италии, прибывших для ознакомления с инвестиционными возможностями зоны и активации предыдущих экономических соглашений.

 

Общество

Правительство Японии в партнерстве с ЮНИСЕФ предоставит в общей сложности 833 тысячи долларов США на укрепление программы вакцинации против COVID-19 в Ливии, в частности, на закупку холодильного оборудования и подготовку работников медицинских учреждений.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с Комитетом по надзору за лекарствами ход работы по национальному проекту отслеживания и проверки фармацевтических средств и предметов медицинского назначения.

Министерство здравоохранения объявило о прибытии в Триполи 117 600 доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, официальный представитель ПНЕ Мухаммад Хаммуда подтвердил, что крупные партии вакцины Johnson & Johnson прибудут в Ливию в ближайшие дни.

Согласно информации органов здравоохранения, за последние сутки в Ливии зарегистрировано 338 новых случаев коронавируса, 285 человек выздоровели и впервые с начала пандемии в стране не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19.

Работники сферы образования организовали акцию протеста у офиса премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы в Триполи с требованием исполнения Закона №4 о повышении заработной платы учителей.

 

ливия дайджест
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 78968 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 73850 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 51364 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 43596 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 39040 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Ливия / Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
Рейтинг@Mail.ru