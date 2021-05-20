«Газпром» сообщил о сохранении низкого уровня запасов топлива в ПХГ Европы

Москва, 20 мая. Уровень европейских запасов газа в подземных хранилищах остается низким. Об этом заявила заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

Повторение прошлогодней ситуации с пониженным спросом на голубое топливо представляется крайне маловероятным, а переизбыток в газовых подземных хранилищах сменился острой необходимостью скорейшего восполнения запасов. В европейские и турецкие ПХГ было закачано лишь 33,6 млрд кубометров топлива в конце апреля. Показатель значительно ниже уровня прошлых лет, передает NEWS.ru.

Представители нефтегазовой компании не исключают, что закачка топлива в европейские хранилища будет завершена не в октябре, а немного позже. Это может произойти в результате позднего начала пополнения газовых запасов на фоне холодной зимы. По словам Бурмистровой, в настоящее время в Европе сохраняется пониженный уровень резервов.

В Литовской Республике значительно увеличился спрос на природный газ в сфере производства тепла и электроэнергии. Повышение произошло на фоне низких температур воздуха.