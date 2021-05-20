Президент Азербайджана заявил о заинтересованности Баку в американской военной технике

Баку, 20 мая. Баку заинтересован в поставках американской военной техники. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В настоящее время основным поставщиком оружия для Азербайджана является Россия. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2006–2016 годах доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла порядка 22%.

Ранее Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном для урегулирования ситуации на границе.