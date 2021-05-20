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20 мая 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Правительство Катара одобрило проведение выборов в парламент

Ближний Восток
Правительство Катара одобрило проведение выборов в парламент
pixabay.com  / 

Доха, 20 мая. Кабинет министров Катара одобрил проект закона о выборах в совет Шуры. Об этом сообщает Qatar News Agency (QNA).

В законопроекте изложен регламент выборов в высший консультативный совет Катара. Законопроект упрощает процесс регистрации избирателей. Он дает возможность электронной регистрации и ограничивает лимит расходов на предвыборную агитацию в размере 2 млн катарских риалов (около 40,5 млн руб.) на кандидата.

«Кандидаты обязаны избегать межплеменной и сектантской риторики и должны уважать общественную мораль, традиции, религиозные и социальные ценности общества», — говорится в проекте нормативно-правового акта.

Документ запрещает оскорбления других кандидатов или разжигание розни, а также содержит положения, гарантирующие беспристрастность государственных и частных СМИ при освещении выборов.

За соблюдением процесса голосования будет наблюдать комитет, возглавляемый судьей. Его назначит Высший судебный совет. За нарушения в ходе выборов, подкуп голосов или иностранное вмешательство предусмотрены «суровые наказания».

Государственным служащим не запрещается выдвигать свои кандидатуры в качестве депутатов, в случае избрания за ними сохраняются рабочие места. Из этого правила есть исключения. Проект уточняет, что министрам, членам судебных органов, военных ведомств и членам Центрального муниципального совета баллотироваться запрещено.

Совет Шуры состоит из 45 депутатов. Из них 15 назначаются эмиром Катара, а 30 кресел распределяются в ходе выборов.

Выборы в Катаре не проводились несколько лет. Они были запланированы в 2013 году, но несколько раз откладывались. В ноябре 2020 года эмир Тамим бин Хамад Аль Тани распорядился сформировать комитет для организации голосования.

«Это событие важно, потому что оно существенно меняет текущую политическую ситуацию в Катаре», — пояснил политический эксперт Маджид аль-Ансари.

Точная дата грядущего плебисцита пока не назначена. Законопроект лишь утверждает, что парламентские выборы пройдут в октябре 2021 года.

выборы катар парламент
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