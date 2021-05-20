Правительство Катара одобрило проведение выборов в парламент

Доха, 20 мая. Кабинет министров Катара одобрил проект закона о выборах в совет Шуры. Об этом сообщает Qatar News Agency (QNA).

Today, the Council of Ministers approved a draft law on the Shura Council election system, which will be held for the first time in #Qatar in October. Visit our website for information on the responsibilities & jurisdiction of the elected Shura Council: https://t.co/XDw3yvFs59 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) May 19, 2021

В законопроекте изложен регламент выборов в высший консультативный совет Катара. Законопроект упрощает процесс регистрации избирателей. Он дает возможность электронной регистрации и ограничивает лимит расходов на предвыборную агитацию в размере 2 млн катарских риалов (около 40,5 млн руб.) на кандидата.

«Кандидаты обязаны избегать межплеменной и сектантской риторики и должны уважать общественную мораль, традиции, религиозные и социальные ценности общества», — говорится в проекте нормативно-правового акта.

Документ запрещает оскорбления других кандидатов или разжигание розни, а также содержит положения, гарантирующие беспристрастность государственных и частных СМИ при освещении выборов.

За соблюдением процесса голосования будет наблюдать комитет, возглавляемый судьей. Его назначит Высший судебный совет. За нарушения в ходе выборов, подкуп голосов или иностранное вмешательство предусмотрены «суровые наказания».

#Qatar Cabinet approves draft law on the Shura Council election system and referred to the Shura Council. pic.twitter.com/ld45WEl8e5 — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) May 19, 2021

Государственным служащим не запрещается выдвигать свои кандидатуры в качестве депутатов, в случае избрания за ними сохраняются рабочие места. Из этого правила есть исключения. Проект уточняет, что министрам, членам судебных органов, военных ведомств и членам Центрального муниципального совета баллотироваться запрещено.

Совет Шуры состоит из 45 депутатов. Из них 15 назначаются эмиром Катара, а 30 кресел распределяются в ходе выборов.

Выборы в Катаре не проводились несколько лет. Они были запланированы в 2013 году, но несколько раз откладывались. В ноябре 2020 года эмир Тамим бин Хамад Аль Тани распорядился сформировать комитет для организации голосования.

«Это событие важно, потому что оно существенно меняет текущую политическую ситуацию в Катаре», — пояснил политический эксперт Маджид аль-Ансари.

Точная дата грядущего плебисцита пока не назначена. Законопроект лишь утверждает, что парламентские выборы пройдут в октябре 2021 года.