Зеленский вызвал истерику у украинцев русской одеждой в «День вышиванки»

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский надел русскую косоворотку под видом вышиванки. Украинцы в Сети массово критикуют его за «российскую рубаху».

Зеленский выложил в Instagram поздравление с «Днем вышиванки», который отмечается на Украине в третий четверг мая. На снимке украинский лидер позирует на природе с супругой Еленой Зеленской. Если к аутентичности наряда первой леди Украины у пользователей вопросов не возникло, то одежда Зеленского была «разоблачена» в первые минуты после публикации.

Выяснилось, что президент Украины вместо вышиванки надел косоворотку — рубаху из русского народного костюма. Судя по всему, Зеленский и его команда сочли главным признаком вышиванки национальный орнамент на разрезе и воротнике. Однако, как отмечают в комментариях, принципиальная разница заключается в расположении разреза с застежкой. Реакция части украинцев, судя по накалу эмоций, близка к истерике.

«Вышиванки хороши, только у него почему-то косоворотка», — делает неутешительный вывод larisa_petrenko67.

«Какой позор! Разрез сбоку у российского национального костюма, они этот разрез позаимствовали у тюрок. Какой позор. У украинцев разрез всегда посередине. В вашей команде вообще никто не разбирается ни в российских, ни в украинских традициях?» — возмущается bodia_win.

«Стилисты, ау! Ничего, что президент Украины одет в российскую рубаху?» — juliazendek пытается найти виновных.

«И косоворотка, и вышиванка — виды национальной одежды. Первая – русская, вторая – украинская. Отсюда вопрос: почему наш президент в косоворотке?» — olya_timofeevs ищет политический подтекст в одежде Зеленского.

«Зрада-то какая. Агента ФСБ Зелю раскрыли», — шутит svemela.offcial.

«Сними, не позорься», — призывает viktorkuzmichov.

Также в Сети обратили внимание, что пост по случаю «Дня вышиванки» появился на странице Зеленского в разгар его пресс-конференции. Общение президента Украины с журналистами не обошлось без провокационных вопросов, один из которых напрямую касался российского лидера Владимира Путина. Зеленский отказался давать характеристику президенту РФ, заявив, что не простит себе возможную эскалацию отношений.