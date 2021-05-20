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20 мая 18:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Зеленский вызвал истерику у украинцев русской одеждой в «День вышиванки»

Общество
Зеленский вызвал истерику у украинцев русской одеждой в «День вышиванки»
Prt Scr instagram.com  /  @zelenskiy_official

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский надел русскую косоворотку под видом вышиванки. Украинцы в Сети массово критикуют его за «российскую рубаху».

Зеленский выложил в Instagram поздравление с «Днем вышиванки», который отмечается на Украине в третий четверг мая. На снимке украинский лидер позирует на природе с супругой Еленой Зеленской. Если к аутентичности наряда первой леди Украины у пользователей вопросов не возникло, то одежда Зеленского была «разоблачена» в первые минуты после публикации.

Выяснилось, что президент Украины вместо вышиванки надел косоворотку — рубаху из русского народного костюма. Судя по всему, Зеленский и его команда сочли главным признаком вышиванки национальный орнамент на разрезе и воротнике. Однако, как отмечают в комментариях, принципиальная разница заключается в расположении разреза с застежкой. Реакция части украинцев, судя по накалу эмоций, близка к истерике.

«Вышиванки хороши, только у него почему-то косоворотка», — делает неутешительный вывод larisa_petrenko67.

«Какой позор! Разрез сбоку у российского национального костюма, они этот разрез позаимствовали у тюрок. Какой позор. У украинцев разрез всегда посередине. В вашей команде вообще никто не разбирается ни в российских, ни в украинских традициях?» — возмущается bodia_win.

«Стилисты, ау! Ничего, что президент Украины одет в российскую рубаху?» — juliazendek пытается найти виновных.

«И косоворотка, и вышиванка — виды национальной одежды. Первая – русская, вторая – украинская. Отсюда вопрос: почему наш президент в косоворотке?» — olya_timofeevs ищет политический подтекст в одежде Зеленского.

«Зрада-то какая. Агента ФСБ Зелю раскрыли», — шутит svemela.offcial.

«Сними, не позорься», — призывает viktorkuzmichov.

Также в Сети обратили внимание, что пост по случаю «Дня вышиванки» появился на странице Зеленского в разгар его пресс-конференции. Общение президента Украины с журналистами не обошлось без провокационных вопросов, один из которых напрямую касался российского лидера Владимира Путина. Зеленский отказался давать характеристику президенту РФ, заявив, что не простит себе возможную эскалацию отношений.

украина зеленский фото одежда украинцы вышиванка косоворотка
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Все новости / Общество / Зеленский вызвал истерику у украинцев русской одеждой в «День вышиванки»
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