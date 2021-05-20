Генсек ООН назвал переговоры единственным решением палестино-израильского конфликта

Нью-Йорк, 20 мая. Палестино-израильский конфликт может быть урегулирован только путем проведения прямых двусторонних переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, возвращение к мирному диалогу является единственным путем к долгосрочному и справедливому решению конфликта.

«ООН глубоко привержена работе с израильтянами и палестинцами, а также с нашими международными и региональными партнерами, включая «Ближневосточный квартет» посредников, для достижения устойчивого и справедливого мира», — подчеркнул Гутерреш.

Ранее генсекретарь ООН призвал немедленно остановить боевые действия между Израилем и Палестиной, отметив, что это позволит защитить мирное население.