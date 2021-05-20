Победитель Евровидения-2019 не выйдет на сцену в финале из-за коронавируса

Роттердам, 20 мая. Нидерландский певец Дункан Лоуренс, одержавший победу на Евровидении-2019, не сможет выйти на сцену в финале песенного конкурса в этом году.

В финале Евровидения традиционно выступает победитель предыдущего года. Поскольку в 2020 году музыкальное соревнование отменилось, на этот раз на конкурсе должен был спеть победитель Евровидения-2019. Однако, как сообщили организаторы конкурса, Лоуренс сдал тест на коронавирус, и анализ показал положительный результат.

«Заболевание у Лоуренса протекает в мягкой форме. Однако из-за обязательного семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале Ahoy в Роттердаме», — отмечается в сообщении.

При этом появление нидерландского певца перед зрителями может пройти в другом формате. Не исключено, что номер Лоуренса покажут в записи, либо он выступит по видеосвязи, пишет газета «Культура».

Россию в этом году представляет на Евровидении певица Манижа с песней Russian Woman. После успеха исполнительницы в полуфинале украинцы опасаются победы России на конкурсе.