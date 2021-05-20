Генсек ООН назвал жизнь палестинских детей в секторе Газа «адом на земле»

Нью-Йорк, 20 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно остановить боевые действия между Израилем и Палестиной, подчеркнув страдания мирного населения.

Такое заявление генсек ООН сделал на специальном заседании ассамблеи международной организации в Нью-Йорке, посвященном конфликту на Ближнем Востоке.

«Если и есть ад на земле, то это жизнь детей в Газе», — заявил Гутерреш.

Он призвал израильские власти обеспечить беспрепятственный и немедленный доступ гуманитарных грузов в палестинский анклав Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН объяснил большую опасность для глобальной экологии от деятельности США в Тихом океане.