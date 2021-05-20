Слуцкий рассказал о шутке над Дзюбой на своем юбилее

Москва, 20 мая. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой на своем юбилее.

Слуцкий отметил, что на празднике был жесткий юмор. По словам футбольного тренера, он подшутил над всеми, кто находился в зале.

«Держи руки над столом, Артем», — отметил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В ноябре прошлого года в интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Нападающий был временно отстранен от игр за национальную сборную и лишился капитанской повязки в «Зените».

Леонид Слуцкий отмечал 50-летний юбилей 17 мая. На праздник были приглашены футболисты и тренеры Российской премьер-лиги. Во время торжества тренер и нападающий вместе исполнили песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!».