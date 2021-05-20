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20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Слуцкий рассказал о шутке над Дзюбой на своем юбилее

  /   Обновлено: 20 мая 2021 17:41
Спорт
Слуцкий рассказал о шутке над Дзюбой на своем юбилее
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 20 мая. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой на своем юбилее.

Слуцкий отметил, что на празднике был жесткий юмор. По словам футбольного тренера, он подшутил над всеми, кто находился в зале.

«Держи руки над столом, Артем», — отметил Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В ноябре прошлого года в интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Нападающий был временно отстранен от игр за национальную сборную и лишился капитанской повязки в «Зените».

Леонид Слуцкий отмечал 50-летний юбилей 17 мая. На праздник были приглашены футболисты и тренеры Российской премьер-лиги. Во время торжества тренер и нападающий вместе исполнили песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!».

Слуцкий футбол дзюба
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