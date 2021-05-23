Мистический «Цареубийца», или Последний фильм СССР. Колонка Карена Шахназарова

ФАН попросил руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова в рамках авторской колонки рассказать о его знаменитом фильме «Цареубийца» — первой отечественной киноверсии истории расстрела царской семьи, которая стала одновременно последней советской кинокартиной.

Мистический «Цареубийца», сыгранный Макдауэллом. Колонка Карена Шахназарова

В процессе создания фильма «Цареубийца» было много того, что принято называть мистическим, в данном случае я не преувеличиваю — это было именно так. Прежде всего, как-то само собой получилось, что эта картина, можно сказать, вообще стала «последним фильмом СССР»: вышла в ноябре 1991 года — буквально за месяц до окончательного распада Советского Союза.

Хорошо помню: фильм вызвал жаркие споры, поговаривали, что в некоторых кинотеатрах чуть ли не до драк доходило. Нужно понимать, что это было за время: «Цареубийца» вышел после августовского путча, происходил стремительный распад страны, шла яростная борьба за власть…

Еще один мистический момент — в картине снялся знаменитый актер Малкольм Макдауэлл. Сегодня, имея серьезный международный опыт, я понимаю, какая это была удача. Мы с ним обсуждали сценарий в марте-апреле 1990 года, а через два месяца он уже снимался. Так просто не бывает со звездами мирового уровня! В то время Макдауэлл был одним из ведущих голливудских актеров, имея за плечами роли в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика и «Калигуле» Тинто Брасса. Теперь-то я знаю, что у актеров такого класса все распланировано на годы вперед, и даже если голливудской звезде нравится сценарий и она хочет сниматься, это не значит, что график позволит это сделать.

Я никогда не знал размер гонорара Макдауэлла за участие в «Цареубийце»: гонорары голливудских звезд обычно являются тайной. Реальную сумму, кроме самого актера и продюсера, заключающего с ним контракт, никто не знает. Как правило, информация, которая потом фигурирует в СМИ, сильно завышена. Контракт с Макдауэллом заключал мой продюсер Бенджамин Брамс. Единственное, что могу сказать, — Макдауэлл согласился сниматься в «Цареубийце» за относительно небольшие для артиста его уровня деньги.

Федеральное агентство новостей /

Первый российский фильм о расстреле царской семьи

Да, «Цареубийца» стал первым отечественным фильмом о расстреле Николая II и вторым фильмом в мире на эту тему. До этого была очень известная картина Франклина Шеффнера «Николай и Александра» (в газете «Известия» от 13 января 1972 года фильм Шеффнера был назван «целлулоидной клюквой». — Прим. ФАН).

Должен сказать, что в фильме «Николай и Александра» были изменены исторические реалии, в том числе касающиеся исполнителей расстрела царской семьи.

Император, потерявший империю

Что касается меня, то я не пытался сделать политическую картину, осуждающую или оправдывающую Николая II. Подчеркну особо: я не являюсь поклонником Николая II как политического деятеля, считаю, что любое его возвеличивание (а такие тенденции есть) противоречит историческим реалиям. Да, он был сложной фигурой, но ведь в конечном итоге именно он потерял империю! Вообще на его совести довольно много грехов, все сегодняшние попытки это отрицать я считаю неправильными.

При Николае II было и Кровавое воскресенье, и Ленский расстрел, и проигранная Русско-японская война, и революция 1905 года, которая была жестоко — с расстрелами и повешениями — подавлена. Все это было.

И неудачная Первая мировая война — тоже его фатальная ошибка. Нельзя сказать, что она стала для России катастрофой в военном отношении — это большевики уже потом сознательно все преувеличили ради собственных целей. Я изучал этот вопрос: да, потери русской армии, конечно, были очень серьезными, но они значительно уступали потерям немцев, французов и других участников войны. Но главное — сам российский народ не понимал смысл этой войны. Конечно, война была не в интересах России. Мне кажется, во многом эти моменты и определили отношение общества к Первой мировой. Так что я и сегодня не являюсь поклонником Николая II, и не был им, когда снимал свой фильм.

О том, почему я взялся за эту историю, читайте в следующей колонке.