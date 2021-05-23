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23 мая 12:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:50
США
Байден встретится с семьей Джорджа Флойда в годовщину смерти
12:46
Экономика
Компания Audi презентовала навигационную систему по подписке
12:43
Происшествия
Полицейские проверяют информацию о «минировании» Шереметьево
12:42
Общество
Дикорастущие деревья зацвели в разных районах Москвы
12:39
Политика
Политолог Журавлев назвал главное условие для улучшения отношений России и Польши
12:36
Экономика
Первую машину по беспошлинной схеме свободного порта поставили в Хайнань
12:33
Экономика
Поставщики ожидают подорожание чая в России на 12%
12:30
Политика
Украинец из Днепра не верит, что Киев будет выполнять Минские соглашения
12:27
Экономика
Литовским потребителям могут снизить стоимость услуг по транспортировке газа
12:27
Политика
Украинский депутат оказался «не в восторге» от наказания за вечеринку в карантин
12:26
Общество
Источник объяснил, почему могилу актера Джигарханяна «сравняли с землей»
12:25
Происшествия
Посетителей ТЦ на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в детской комнате
12:25
Армия
В Армении заявили об отводе части войск Азербайджана с территории страны
12:24
Общество
Чтение стихотворений активирует работу мозга
12:23
Армия
Военный эксперт Подберезкин назвал причину экономного военного бюджета РФ
12:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри впал в немилость Елизаветы II
12:21
Политика
Путин поздравил чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 70-летним юбилеем
12:19
Общество
Россиянам рассказали, чем может грозить присвоение бесхозных вещей
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Мистический «Цареубийца», или Последний фильм СССР. Колонка Карена Шахназарова

Шоу-бизнес
Мистический «Цареубийца», или Последний фильм СССР. Колонка Карена Шахназарова
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН попросил руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова в рамках авторской колонки рассказать о его знаменитом фильме «Цареубийца» — первой отечественной киноверсии истории расстрела царской семьи, которая стала одновременно последней советской кинокартиной.

Мистический «Цареубийца», сыгранный Макдауэллом. Колонка Карена Шахназарова

В процессе создания фильма «Цареубийца» было много того, что принято называть мистическим, в данном случае я не преувеличиваю — это было именно так. Прежде всего, как-то само собой получилось, что эта картина, можно сказать, вообще стала «последним фильмом СССР»: вышла в ноябре 1991 года — буквально за месяц до окончательного распада Советского Союза.

Хорошо помню: фильм вызвал жаркие споры, поговаривали, что в некоторых кинотеатрах чуть ли не до драк доходило. Нужно понимать, что это было за время: «Цареубийца» вышел после августовского путча, происходил стремительный распад страны, шла яростная борьба за власть…

Еще один мистический момент — в картине снялся знаменитый актер Малкольм Макдауэлл. Сегодня, имея серьезный международный опыт, я понимаю, какая это была удача. Мы с ним обсуждали сценарий в марте-апреле 1990 года, а через два месяца он уже снимался. Так просто не бывает со звездами мирового уровня! В то время Макдауэлл был одним из ведущих голливудских актеров, имея за плечами роли в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика и «Калигуле» Тинто Брасса. Теперь-то я знаю, что у актеров такого класса все распланировано на годы вперед, и даже если голливудской звезде нравится сценарий и она хочет сниматься, это не значит, что график позволит это сделать.

Я никогда не знал размер гонорара Макдауэлла за участие в «Цареубийце»: гонорары голливудских звезд обычно являются тайной. Реальную сумму, кроме самого актера и продюсера, заключающего с ним контракт, никто не знает. Как правило, информация, которая потом фигурирует в СМИ, сильно завышена. Контракт с Макдауэллом заключал мой продюсер Бенджамин Брамс. Единственное, что могу сказать, — Макдауэлл согласился сниматься в «Цареубийце» за относительно небольшие для артиста его уровня деньги.

Мистический «Цареубийца», или Последний фильм СССР. Колонка Карена Шахназарова
Федеральное агентство новостей  / 

Первый российский фильм о расстреле царской семьи

Да, «Цареубийца» стал первым отечественным фильмом о расстреле Николая II и вторым фильмом в мире на эту тему. До этого была очень известная картина Франклина Шеффнера «Николай и Александра» (в газете «Известия» от 13 января 1972 года фильм Шеффнера был назван «целлулоидной клюквой». — Прим. ФАН).

Должен сказать, что в фильме «Николай и Александра» были изменены исторические реалии, в том числе касающиеся исполнителей расстрела царской семьи.

Император, потерявший империю

Что касается меня, то я не пытался сделать политическую картину, осуждающую или оправдывающую Николая II. Подчеркну особо: я не являюсь поклонником Николая II как политического деятеля, считаю, что любое его возвеличивание (а такие тенденции есть) противоречит историческим реалиям. Да, он был сложной фигурой, но ведь в конечном итоге именно он потерял империю! Вообще на его совести довольно много грехов, все сегодняшние попытки это отрицать я считаю неправильными.

При Николае II было и Кровавое воскресенье, и Ленский расстрел, и проигранная Русско-японская война, и революция 1905 года, которая была жестоко — с расстрелами и повешениями — подавлена. Все это было.

И неудачная Первая мировая война — тоже его фатальная ошибка. Нельзя сказать, что она стала для России катастрофой в военном отношении — это большевики уже потом сознательно все преувеличили ради собственных целей. Я изучал этот вопрос: да, потери русской армии, конечно, были очень серьезными, но они значительно уступали потерям немцев, французов и других участников войны. Но главное — сам российский народ не понимал смысл этой войны. Конечно, война была не в интересах России. Мне кажется, во многом эти моменты и определили отношение общества к Первой мировой. Так что я и сегодня не являюсь поклонником Николая II, и не был им, когда снимал свой фильм.

О том, почему я взялся за эту историю, читайте в следующей колонке.

николай ii убийство царской семьи карен шахназаров цареубийца
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