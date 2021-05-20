Подходы не изменились: отказ США от новых санкций и итоги встречи Лаврова с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Стороны отметили, что существует необходимость преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Переговоры состоялись на фоне заявлений Белого дома о вероятной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев во время пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» оценил перспективы проведения встречи двух лидеров и решение США отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

По словам Рогулева, рано говорить о кардинальном изменении позиции США в отношении России.

«По заявлениям американской стороны, они настроены на то, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Как хотите, так и трактуйте. При этом в США подчеркивают, что они при необходимости будут отвечать на недружественные, как они считают, действия России, задевающие их интересы или [интересы] союзников. То есть в подходах мало что меняется», — объяснил политолог.

Рогулев также оценил отказ США вводить санкции против Nord Stream 2 AG и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига — гражданина ФРГ. Он напомнил, что Байдену предстоят переговоры с европейскими союзниками, поэтому глава Белого дома не хочет портить отношения перед встречей. США заняли выжидательную позицию и рассчитывают на изменение политики ФРГ после выборов в бундестаг.

Федеральное агентство новостей /

«США будут дожидаться выборов в Германии, в результате которых к власти в ФРГ могут прийти другие силы. Например, «Зеленые» категорически против «Северного потока — 2». Может быть, Вашингтону и не понадобятся санкции — немцы сами могут отказаться. Они заняли более выжидательную позицию», — считает Рогулев.

Тем не менее Вашингтон не исключил введение санкций против российских судов-трубоукладчиков. Эксперт напомнил, что США выступали против российских газопроводов еще в 1970-е годы, когда подобные проекты только затевались. Вашингтон и сейчас придерживается этой позиции, но его возможности ограничены.

Кроме того, политолог объяснил решение администрации Байдена совместить возможную встречу с Путиным и саммит НАТО — провести мероприятия в рамках одного визита в Европу. Рогулев уверен, что в этом жесте нет никакого нарушения дипломатического этикета или пренебрежения — Белый дом хочет оградить президента от чрезмерного количества визитов.