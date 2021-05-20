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20 мая 21:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
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Подходы не изменились: отказ США от новых санкций и итоги встречи Лаврова с Блинкеном

Политика
Подходы не изменились: отказ США от новых санкций и итоги встречи Лаврова с Блинкеном
Федеральное агентство новостей  / 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Стороны отметили, что существует необходимость преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Переговоры состоялись на фоне заявлений Белого дома о вероятной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев во время пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» оценил перспективы проведения встречи двух лидеров и решение США отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

По словам Рогулева, рано говорить о кардинальном изменении позиции США в отношении России.

«По заявлениям американской стороны, они настроены на то, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Как хотите, так и трактуйте. При этом в США подчеркивают, что они при необходимости будут отвечать на недружественные, как они считают, действия России, задевающие их интересы или [интересы] союзников. То есть в подходах мало что меняется», — объяснил политолог.

Рогулев также оценил отказ США вводить санкции против Nord Stream 2 AG и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига — гражданина ФРГ. Он напомнил, что Байдену предстоят переговоры с европейскими союзниками, поэтому глава Белого дома не хочет портить отношения перед встречей. США заняли выжидательную позицию и рассчитывают на изменение политики ФРГ после выборов в бундестаг.

Подходы не изменились: отказ США от новых санкций и итоги встречи Лаврова с Блинкеном
Федеральное агентство новостей  / 

«США будут дожидаться выборов в Германии, в результате которых к власти в ФРГ могут прийти другие силы. Например, «Зеленые» категорически против «Северного потока — 2». Может быть, Вашингтону и не понадобятся санкции — немцы сами могут отказаться. Они заняли более выжидательную позицию», — считает Рогулев.

Тем не менее Вашингтон не исключил введение санкций против российских судов-трубоукладчиков. Эксперт напомнил, что США выступали против российских газопроводов еще в 1970-е годы, когда подобные проекты только затевались. Вашингтон и сейчас придерживается этой позиции, но его возможности ограничены.

Кроме того, политолог объяснил решение администрации Байдена совместить возможную встречу с Путиным и саммит НАТО — провести мероприятия в рамках одного визита в Европу. Рогулев уверен, что в этом жесте нет никакого нарушения дипломатического этикета или пренебрежения — Белый дом хочет оградить президента от чрезмерного количества визитов.

россия сша лавров блинкен северный поток - 2
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