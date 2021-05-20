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новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
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20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
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20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
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Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове

Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
министерство курортов и туризма Крыма  / 

Правительство Санкт-Петербурга и Совет министров Республики Крым в 2015 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Кунсткамеры Андрей Головнев рассказал о планах и предстоящей работе на полуострове.

На сегодняшний день Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук не принимает активного участия в этнографии или археологии Крыма. Однако, по словам директора Кунсткамеры, это не значит, что учреждение к этому не готово.   

«У нас есть сильные группы этнографов по исламу, по Кавказу, по всем видам Азии, где пересекаются интереснейшие сюжеты праистории и истории», — отмечает Головнев.

«Крым уже совсем рядом»: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В этом году Музей развернул масштабную программу «Коренные малочисленные народы России». Работа в рамках проекта уже ведется и стартовала с севера.

«Север всегда отличался экзотикой, яркой этничностью, которая всегда впечатляла. Кто однажды побывал в тех краях, становится их поклонником. Юг был в этом смысле всегда сложен: там много народа, разобраться там сложнее», — объясняет историк.

В нынешнем году специалисты Кунсткамеры планируют экспедиции и на юг, в планах — отправиться к шапсугам, абазинам.

«Крым уже совсем рядом. Я думаю, Кунсткамера примет участие в крымских проектах», — выразил надежду управленец музея.

Ранее Андрей Головнев рассказал, как один из самых популярных музеев Петербурга — Кунсткамера — пережил период пандемии; какие возникли сложности в связи с этим и были ли положительные моменты эпидемиологического обострения.

крым пресс-центр патриот кунсткамера андрей головнев
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