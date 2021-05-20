«Крым уже совсем рядом»: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове

Правительство Санкт-Петербурга и Совет министров Республики Крым в 2015 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Кунсткамеры Андрей Головнев рассказал о планах и предстоящей работе на полуострове.

На сегодняшний день Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук не принимает активного участия в этнографии или археологии Крыма. Однако, по словам директора Кунсткамеры, это не значит, что учреждение к этому не готово.

«У нас есть сильные группы этнографов по исламу, по Кавказу, по всем видам Азии, где пересекаются интереснейшие сюжеты праистории и истории», — отмечает Головнев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В этом году Музей развернул масштабную программу «Коренные малочисленные народы России». Работа в рамках проекта уже ведется и стартовала с севера.

«Север всегда отличался экзотикой, яркой этничностью, которая всегда впечатляла. Кто однажды побывал в тех краях, становится их поклонником. Юг был в этом смысле всегда сложен: там много народа, разобраться там сложнее», — объясняет историк.

В нынешнем году специалисты Кунсткамеры планируют экспедиции и на юг, в планах — отправиться к шапсугам, абазинам.

«Крым уже совсем рядом. Я думаю, Кунсткамера примет участие в крымских проектах», — выразил надежду управленец музея.

Ранее Андрей Головнев рассказал, как один из самых популярных музеев Петербурга — Кунсткамера — пережил период пандемии; какие возникли сложности в связи с этим и были ли положительные моменты эпидемиологического обострения.