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20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете

Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 20 мая. Петербургский депутат Максим Резник участвовал в следственных действиях по уголовному делу о попытке сбыта партии наркотиков растительного происхождения. В рамках мероприятий у него были изъяты биоматериалы.

Депутат партии «Яблоко» Максим Резник снова был приглашен в Следственный комитет для дачи показаний по делу его дальнего родственника Ивана Дорофеева, подозреваемого в совершении преступления по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства»). Максим Резник проходит по данному делу свидетелем; он был у дверей квартиры своего родственника, когда в ходе наркорейда в Петербурге в нее нагрянули оперативники.

По словам собеседника «Невских Новостей», Резник сегодня провел пять часов в Следкоме, с ним проводились процессуальные действия, в рамках которых у него были изъяты биоматериалы — ногтевые пластины.

Один из близких к Максиму Резнику Telegram-каналов, принадлежащий журналистам Марии Карпенко и Ксении Клочковой, сообщает со ссылкой на самого депутата, что с Резником проводили очную ставку с понятыми, участвующими в обыске. Журналисты отмечают, что якобы «они (понятые. — Прим. ФАН) дали новые показания, которых ранее не было в протоколе обыска».

Ранее в рамках расследования уголовного дела о попытке сбыта наркотиков Максиму Резнику предлагалось пройти тестирование на полиграфе, от которого Резник отказался.

В распоряжении ФАН оказались протоколы опроса одного из подозреваемых, задержанного 9 марта в ходе полицейского рейда на петербургскую нарколабораторию, где правоохранители обнаружили депутата городского Законодательного собрания Максима Резника.

петербург закс максим резник
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Все новости / Общество / Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
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