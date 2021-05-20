Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете

Санкт-Петербург, 20 мая. Петербургский депутат Максим Резник участвовал в следственных действиях по уголовному делу о попытке сбыта партии наркотиков растительного происхождения. В рамках мероприятий у него были изъяты биоматериалы.

Депутат партии «Яблоко» Максим Резник снова был приглашен в Следственный комитет для дачи показаний по делу его дальнего родственника Ивана Дорофеева, подозреваемого в совершении преступления по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства»). Максим Резник проходит по данному делу свидетелем; он был у дверей квартиры своего родственника, когда в ходе наркорейда в Петербурге в нее нагрянули оперативники.

По словам собеседника «Невских Новостей», Резник сегодня провел пять часов в Следкоме, с ним проводились процессуальные действия, в рамках которых у него были изъяты биоматериалы — ногтевые пластины.

Один из близких к Максиму Резнику Telegram-каналов, принадлежащий журналистам Марии Карпенко и Ксении Клочковой, сообщает со ссылкой на самого депутата, что с Резником проводили очную ставку с понятыми, участвующими в обыске. Журналисты отмечают, что якобы «они (понятые. — Прим. ФАН) дали новые показания, которых ранее не было в протоколе обыска».

Ранее в рамках расследования уголовного дела о попытке сбыта наркотиков Максиму Резнику предлагалось пройти тестирование на полиграфе, от которого Резник отказался.

В распоряжении ФАН оказались протоколы опроса одного из подозреваемых, задержанного 9 марта в ходе полицейского рейда на петербургскую нарколабораторию, где правоохранители обнаружили депутата городского Законодательного собрания Максима Резника.