Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021

Победителем Евровидения станет Италия, Франция или Мальта, заявил в комментарии ФАН директор центра внутрикорпоративного маркетинга СЗИУ РАНХиГС Александр Ефимов. Аналитик отметил, поскольку Манижа выступит с песней Russian Woman в первой части финала, вероятность ее победы невелика.

По словам эксперта, в европейском медиаполе сложился стереотип, согласно которому конкурсанты, участвующие в первой части финала, имеют меньшие шансы занять высокие места в итоговом рейтинге, чем те, кто выступает в завершении шоу.

«Большинство победителей Евровидения выступали именно во второй части большого финала. А Манижа представит свою песню под одним из первых 13 номеров», — пояснил Александр Ефимов.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Вместе с тем он добавил, что российская певица в целом была тепло встречена аудиторией конкурса. Как сообщил эксперт, европейского зрителя Манижа покорила прежде всего своим уникальным и харизматичным образом.

«Если аудитория нашей страны поделилась как минимум на две части — тех, кому понравилась песня, и тех, кто ее не понял, то европейские зрители в большинстве своем оценили самобытность исполнительницы и оригинальность ее конкурсного номера. Во всех интервью Манижа призывает зрителей и слушателей к аутентичности, то есть быть верными своим ценностям. Этот месседж нашел отклик у многих поклонников шоу», — заявил аналитик.

Напомним, 18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021. По его итогам Манижа будет представлять Россию в финале песенного конкурса, который пройдет 22 мая в Роттердаме.