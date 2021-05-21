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21 мая 05:35
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05:34
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Ургант назвал Кудрявцевой условие своего участия в шоу «Секрет на миллион»
05:30
Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
05:30
Общество
Universal и продюсеры Мamma MIA снимут байопик о певице Шер
05:23
Общество
Биолог Марьинский назвал основной принцип выбора «жертв» у комаров
05:16
Общество
BadComedian сравнил конкурентоспособность российского кино с Голливудом
05:10
Экономика
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов начал действовать в России
05:09
Общество
Росгидромет объявил об обмелении Каспийского моря
05:08
Общество
Юрист Петропольский назвал законное основание для вождения после алкоголя
05:00
Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
04:55
Экономика
ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
04:49
Общество
Кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче
04:35
Шоу-бизнес
Расторгуев назвал главный недостаток современного Евровидения
04:33
Общество
Новый Cadillac Escalade поступит в продажу на российском рынке летом
04:25
Общество
Компания Bi.Zone узнала рабочий график телефонных мошенников в России
04:22
Общество
Выпускникам дали рекомендации по борьбе со стрессом перед экзаменами
04:16
Политика
Блинкен намерен обсудить с Израилем и Палестиной ближневосточный конфликт
04:14
Общество
Politico: США намерены «уничтожить» Евровидение
04:10
Шоу-бизнес
Бородина отчитала родителей за помощь детям в школьных уроках
04:06
Происшествия
Петербургский гонщик влетел в машину ДПС на проспекте Испытателей
04:04
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна в платье с матрешками устроила модный челлендж
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Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021

Шоу-бизнес
Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Победителем Евровидения станет Италия, Франция или Мальта, заявил в комментарии ФАН директор центра внутрикорпоративного маркетинга СЗИУ РАНХиГС Александр Ефимов. Аналитик отметил, поскольку Манижа выступит с песней Russian Woman в первой части финала, вероятность ее победы невелика.

По словам эксперта, в европейском медиаполе сложился стереотип, согласно которому конкурсанты, участвующие в первой части финала, имеют меньшие шансы занять высокие места в итоговом рейтинге, чем те, кто выступает в завершении шоу.

«Большинство победителей Евровидения выступали именно во второй части большого финала. А Манижа представит свою песню под одним из первых 13 номеров», — пояснил Александр Ефимов.

Аналитик спрогнозировал результаты Евровидения-2021
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Вместе с тем он добавил, что российская певица в целом была тепло встречена аудиторией конкурса. Как сообщил эксперт, европейского зрителя Манижа покорила прежде всего своим уникальным и харизматичным образом.

«Если аудитория нашей страны поделилась как минимум на две части — тех, кому понравилась песня, и тех, кто ее не понял, то европейские зрители в большинстве своем оценили самобытность исполнительницы и оригинальность ее конкурсного номера. Во всех интервью Манижа призывает зрителей и слушателей к аутентичности, то есть быть верными своим ценностям. Этот месседж нашел отклик у многих поклонников шоу», — заявил аналитик.

Напомним, 18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021. По его итогам Манижа будет представлять Россию в финале песенного конкурса, который пройдет 22 мая в Роттердаме.

евровидение манижа
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