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20 мая 18:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:55
Происшествия
Пожилая охранница помогла полиции предотвратить кражу велосипеда в Петербурге
18:53
ФАН-ТВ
Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа. События дня
18:52
Общество
Ученые нашли новый опасный коронавирус
18:52
Общество
Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн
18:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель оказалась в больнице из-за сильных болей в животе
18:50
Происшествия
В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника
18:50
Экономика
Социальная поддержка обошлась государству в 10 трлн рублей
18:50
Общество
Кто собирается застроить виноградники «Золотой Балки» в Крыму под элитные коттеджи
18:49
Армия
Немецкий политик рассказал, как будет выглядеть третья мировая война
18:48
Происшествия
Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома
18:46
Шоу-бизнес
Александр Домогаров признался, что готов в четвертый раз связать себя узами брака
18:45
Общество
Мошенники продали жительнице Орска пиццу за 7 тысяч рублей
18:45
Экономика
Умер один из богатейших людей Китая
18:42
Судан
Уровень инфляции в Судане снова вырос вопреки экономическим реформам правительства
18:41
Общество
Депутат Максим Резник провел пять часов на допросе в Следственном комитете
18:39
Общество
МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского
18:33
Шоу-бизнес
Егор Крид выпустил первый эпизод своего шоу Egor Kids
18:33
Происшествия
Житель Димитровграда погиб при взрыве гранаты в собственной квартире
18:32
Ливия
Изъятие контрабандного алкоголя и поставка вакцин — что произошло в Ливии 19 мая
18:30
Общество
Задержитесь ненадолго: юрист рассказал о правилах привлечения к сверхурочной работе
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Миниатюрные музыкальные инструменты создает мастер из Армении

ФАН-ТВ
Миниатюрные музыкальные инструменты создает мастер из Армении

Две коробки соединительных мехов, полный звукоряд на правой руке и кнопочная басовая клавиатура для левой — все, как у настоящего аккордеона, только размеры уменьшены в разы.

Инструмент, который сделал Валерий Назаретян, помещается в ладони. И таких предметов в музее в Гюмри много: проигрыватель для виниловых пластинок и магнитофон, барабанная установка, фортепиано, гитара. Мастер из Армении создает миниатюры музыкальных инструментов, радиотехники и электроники. Таким необычным хобби он увлекся еще в детстве и теперь сделал своей работой.

«Мое творчество — от Бога, потому что любой творец, если он не одарен от Бога, не может создавать. <...> Я творил с 2 лет. В различных сферах, делал различные предметы искусства, макеты церквей, архитектурных строений — с малых лет, если мне дарили какие-то предметы, игрушки, я обязательно должен был их перевоплотить», — рассказал Назаретян.

На создание каждого экспоната у мастера уходит несколько месяцев. Для него важно, чтобы все предметы были действующими. На музыкальных инструментах можно сыграть, магнитофон — послушать.

Свои работы Валерий Назаретян ранее представлял на международных выставках и фестивалях, теперь мастер покоряет и просторы Интернета.

музыка армения гюмри музей творчество миниатюры
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