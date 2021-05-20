Миниатюрные музыкальные инструменты создает мастер из Армении

Две коробки соединительных мехов, полный звукоряд на правой руке и кнопочная басовая клавиатура для левой — все, как у настоящего аккордеона, только размеры уменьшены в разы.

Инструмент, который сделал Валерий Назаретян, помещается в ладони. И таких предметов в музее в Гюмри много: проигрыватель для виниловых пластинок и магнитофон, барабанная установка, фортепиано, гитара. Мастер из Армении создает миниатюры музыкальных инструментов, радиотехники и электроники. Таким необычным хобби он увлекся еще в детстве и теперь сделал своей работой.

«Мое творчество — от Бога, потому что любой творец, если он не одарен от Бога, не может создавать. <...> Я творил с 2 лет. В различных сферах, делал различные предметы искусства, макеты церквей, архитектурных строений — с малых лет, если мне дарили какие-то предметы, игрушки, я обязательно должен был их перевоплотить», — рассказал Назаретян.

На создание каждого экспоната у мастера уходит несколько месяцев. Для него важно, чтобы все предметы были действующими. На музыкальных инструментах можно сыграть, магнитофон — послушать.

Свои работы Валерий Назаретян ранее представлял на международных выставках и фестивалях, теперь мастер покоряет и просторы Интернета.