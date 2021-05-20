Уровень воды в городе Абаза начал снижаться

Абакан, 20 мая. Ситуация с паводком в городе Абаза постепенно нормализуется. Положительную тенденцию отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Уровень воды в хакасском городе Абаза снизился на девять сантиметров за шесть часов, сообщает источник ФАН. Несмотря на это, количество подтопленных зданий продолжает расти — сейчас вода настигла 93 дома и 41 участок.

Экстренные службы намерены отправить дополнительные силы на борьбу с последствиями паводка. В настоящее время в пункте временного размещения находятся три человека. В Единой дежурно-диспетчерской службе отметили, что ситуация постепенно нормализуется.

По словам директора ЕДДС, рост уровня воды в реке Абакан спровоцировали обильное таяние снега и сильные осадки, писал ФАН.