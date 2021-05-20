Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса

Москва, 20 мая. Систему налоговой медиации необходимо создать в России. Это поможет своевременно решать самые болезненные вопросы предпринимательства, связанные с налоговыми штрафами.

Соответствующую позицию озвучил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Такие мероприятия необходимы и самим налоговым органам.

«Я вижу необходимость в создании системы налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы предпринимателей», — цитирует ТАСС слова Титова.

По его мнению, таким образом система может работать по принципу pro bono («ради общественного блага»), оказывая профессиональную общественную поддержку со стороны экспертов рынка. Любая выездная проверка представляется крайней мерой налогового контроля, осуществление которой требует значительного объема работы и времени со стороны налогоплательщика и налоговиков.

Представители Минпромторга РФ ранее оценили перспективы корректировки налоговых ставок для металлургических компаний. Правительство может повысить экспортные пошлины на лом черных металлов.