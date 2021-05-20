Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз

Санкт-Петербург, 20 мая. Болельщикам из-за рубежа не потребуется оформлять визу для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал изменения в документы, открывающие въезд в страну иностранным фанатам и лицам без гражданства, которые примут участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. В соответствии с ними, зрителям из-за рубежа не потребуется оформлять визу для посещения РФ. Для въезда в Россию фанатам необходимо предоставить лишь билет на матч, паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест.

Для принимающих участие в мероприятиях Евро-2020 лиц будет действовать упрощенный порядок оформления виз. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербургская «Газпром Арена» примет семь матчей Евро-2020, в том числе четвертьфинал.

Ранее стало известно, что оружейные магазины и тиры Петербурга и Ленобласти будут закрыты на время Евро-2020. Запрет вступит в силу 2 июня.