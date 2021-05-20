Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности

Москва, 20 мая. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали соглашение о совместной защите интеллектуальной собственности.

Документ станет основой для развития сотрудничества Федеральной службы интеллектуальной собственности России (Роспатент) и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана, включая информационно-техническое взаимодействие. Предполагается, что меморандум облегчит защиту российских товаров на территории Азербайджана, отметил Максим Решетников.

«Конечной целью является поддержка продвижения российской продукции через защиту интеллектуальных прав на территории Азербайджана. Именно для этого мы гармонизируем правовое пространство», — добавил российский министр.

Роспатент сотрудничает с Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана на протяжении многих лет. Азербайджан является членом Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года и Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК. Кроме того, между ведомствами осуществляется взаимодействие в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Азербайджан по итогам первого квартала 2021 года стал лидером по международным денежным переводам из России. Средний чек одной транзакции в республику составил 11.56 тысячи рублей.