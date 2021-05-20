Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей

Тверь, 20 мая. Мастер и директор автошколы обманули ученика. Полицейские задержали подозреваемых с поличным. Их ждет суд.

Начальник одной из городских автошкол стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на мошенничество, то есть хищении чужого имущества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159 УК РФ). Он действовал совместно с мастером производственного обучения.

По данным следствия, обвиняемые убедили ученика автошколы получить права за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. При этом оба понимали, что не могут повлиять на результаты экзамена по вождению. Мошенников задержали с поличным при передаче взятки.

Мэра города Рыбное задержали за попытку дачи взятки, сообщал ФАН. Фигуранты уголовного дела предложили чиновнику взятку в виде имущества за совершение действий в их пользу.