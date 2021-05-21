Севастополь, 20 мая. Президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко рассказал на пресс-конференции «Будущее Крыма: цели устойчивого развития» о работе организации.

Как оказалось, еще при Украине он вместе с единомышленниками и общественностью не дал украинскому олигарху Ринату Ахметову загрязнить угольной пылью полуостров.

«Мы не пустили Рината Ахметова в Севастополь, чтобы [он смог] переваливать коксующийся уголь из Новой Зеландии и Канады к нему в Макеевку, через Доковую бухту Севастополя. Затем Симферополь — Джанкой — Макеевка. Это же пыль, грязь. 4,5 тонны они планировали перебрасывать туда», — сообщил ученый на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Также благодаря работе ассоциации в 2006 году не был построен морской транспортно-промышленный комплекс «Донузлав» рядом с курортной Евпаторией, поскольку была серьезная угроза загрязнения побережья.

На Донузлавском месторождении планировали добывать песок, запасы которого составляли около 15 млн кубических метров. При условии, что в год работники добывали бы порядка 0,7-1 млн тонн в год, этих запасов хватило бы только на 10-12 лет.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что после ожесточенной и длительной драки в городе в США его переименовали в Севастополь.