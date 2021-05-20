Как «Хезболла» брала в плен израильских солдат

Многие наблюдающие сегодня за вновь разгоревшимся арабо-израильским конфликтом гадают, вступит ли в нынешнее противостояние ливанская «Хезболла». Эта шиитская, ориентированная на Иран военно-политическая организация на сегодняшний день, пожалуй, единственная сила в регионе (не считая самого Ирана), способная дать Израилю серьезный отпор. Ведь, по сути, сотни выпущенных по израильским городам ракет ХАМАС не наносят стране существенного урона — разве что максимальный дискомфорт, связанный с небольшим количеством пропускаемых «Железным куполом» ракет (плюс последствия), сиренами и паникой.

Так если к палестинцам на помощь придут элитные бойцы «Хезболлы» с их арсеналом и возможностями? Впрочем, это пока лишь один из допустимых сценариев. Да, маловероятный на сегодняшний день, но далеко не невероятный (кто знает, что будет завтра). Тем более что накануне с территории Ливана в Израиль прилетело несколько ракет. А еще существует богатая история противостояния «Хезболлы» и Израиля, которую неплохо знать и учитывать, следя за сегодняшними событиями.

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума рассказывает, как стороны боролись друг с другом, идя на все ради победы.

Похищения и обмены

Израиль содержал пленных членов «Хезболлы» и связанных с партией людей в десятках тюрем. И до ливанцев частенько доходили слухи о пытках и нечеловеческом обращении с заключенными. В конце концов, в «Хезболле», уже набравшей сил и авторитета, пришли к выводу, что эту проблему можно решить только одним способом — через обмен военнопленными с Израилем. «Сопротивление» сосредоточилось на операциях по захвату израильских военнослужащих, которые иногда планировались месяцами. Были вылазки, которые заканчивались столкновениями с израильскими патрулями, что приводило к жертвам с обеих сторон.

Global Look Press / Nir Alon / ZUMAPRESS.com

Первой же успешной миссией «Партии Бога» стала операция под названием «Два пленника». Изначально задание было провалено. Однако спустя почти месяц после первой попытки, 16 февраля 1986 года, «Хезболла» снова устроила засаду в деревне Кунин на юге Ливана. На этот раз все прошло успешно. Бойцам удалось захватить двух израильских солдат и скрыться с ними. После этого Израиль провел карательную шестидневную операцию, под пресс которой попало целых 17 деревень. Но и тут израильтяне получили жесткий отпор, так и не добившись никаких существенных результатов.

В итоге «Хезболла» использовала схваченных израильтян в двух отдельных этапах обмена пленными. Первый состоялся в 1991 году — был освобожден 91 ливанец. Одного отпустили из израильской тюрьмы, остальных — из тюрьмы «Аль-Хиам» (открыта в 1984 году в израильской зоне безопасности на юге Ливана). Уточнялось, что среди заключенных было десять женщин и девять бойцов «Сопротивления».

Второй обмен пришелся на 21 июля 1996 года. Освободили 45 человек, в том числе трех женщин, а также были переданы останки 123 человек.

Третий обмен произошел 26 июня 1998 года. Взамен на останки израильских солдат, убитых во время операции «Ансария» (в 1997 году партизаны «Хезболлы» устроили засаду в Южном Ливане, убив 12 солдат ЦАХАЛ), было освобождено 60 пленных, также возвращены останки 40 членов «Хезболлы».

Израильтяне, впрочем, тоже не сидели сложа руки. Так, ночью 28 июля 1989 года был похищен шейх Абделькарим Обейда — имам городка Джибшит (он занял эту должность после того, как был застрелен его предшественник — имам Рагиб Харб). Инцидент произошел прямо в доме проповедника. Затем 31 мая 1994 года в Бекаа похитили другого высокопоставленного шиита — Хаджа Мустафу ад-Дирани. Все случилось аналогичным образом: на дворе была ночь, к ливанцу проникли в дом. Разрешение на операцию давал лично премьер-министр Ицхак Рабин.

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Пропавший без вести

По некоторым данным, похищения ливанских шейхов были связаны с пленением в 1986 году израильского летчика Рона Арада, которого страна годами пыталась вызволить, но так и не смогла. Его экипаж выполнял задание по нанесению ударов по позициям «Сопротивления» в районе Сидона. В какой-то момент что-то пошло не так, и бомба разорвалась вблизи самолета. Арад успел катапультироваться, а приземлившись, попал в плен к членам движения «Амаль» и был доставлен в Бейрут, откуда его передали тому самому Хаджу Мустафе ад-Дирани, занимавшему тогда пост главы службы безопасности. Когда ад-Дирани вышел из состава «Амаль» и основал собственную организацию «Сопротивление верующих», он взял Арада с собой в Бекаа и какое-то время удерживал его в плену, после чего израильский летчик пропал. Существует предположение, что его передали иранским спецслужбам.

Как бы там ни было, израильтяне обвинили во всем «Хезболлу» («Сопротивление верующих» действительно было тесно связано с «Партией Бога»). Однако «Хезболла» не имела никакого отношения к пленению израильтянина. Более того, в партии незамедлительно приступили к поискам молодого человека, полагая, что его можно было выгодно обменять чуть ли не на всех, кто содержится в израильских тюрьмах, будь то ливанцы, палестинцы или сирийцы. «Хезболла» задействовала весь свой ресурс, чтобы найти Арада раньше израильских спецслужб, но безрезультатно.

Израиль освободил многих заключенных 24 мая 2000 года. Однако шейхи Обейд и ад-Дирани по-прежнему находились в плену. И снова «Хезболла» разработала план по захвату израильских солдат.

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Миссию было решено провести на территории ферм Шебаа. Бойцы «Сопротивления» 10 октября 2000 года выполнили блестящую операцию, в результате которой взяли в плен трех израильских солдат. Позже в «Хезболле» утверждали, что пропажа военнослужащих была замечена только через полчаса. Эта операция произвела небывалый резонанс. В Бейрут даже наведался генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он встретился с тогдашним президентом Ливана Эмилем Лахудом и потребовал немедленного освобождения пленных израильтян. Как пишет один из лидеров «Хезболлы» шейх Наим Касем, Аннан не стеснялся в выражениях. Он назвал фермы Шебаа «землей, не принадлежащей ливанцам», а также заявил о необходимости прекратить деятельность «Хезболлы» после того, как Израиль выполнит условия резолюции 425 (тут надо отметить, что израильские силы вышли с территории Ливана только через 22 года после принятия этой резолюции).

При этом генсек ООН ничего не предложил в отношении ливанских заключенных, томившихся в израильских тюрьмах. Надо ли говорить, что при таком раскладе встреча не дала никаких практических результатов.

Еще один ценный пленник

Несколько дней спустя лидер «Хезболлы» Сейед Хасан Насралла объявил о задержании полковника ЦАХАЛ. Позже было раскрыто его имя — Эльханан Тененбаум, при котором был найден поддельный паспорт. Надо сказать, что это была действительно важная фигура, носитель многих военных тайн, что побудило Израиль к активным действиям.

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Переговоры при посредничестве Германии шли три года, в течение которых часто делались паузы — месяцами стороны могли не контактировать. Но затем переговоры возобновлялись. В какой-то момент Израиль и «Хезболла» пришли к долгожданному соглашению. Но, как вспоминает шейх Наим Касем, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в попытках прозондировать почву общественного мнения «слил» подробности сделки в прессу и, увидев бурю народного негодования, отказался от нее.

Тем не менее история на этом не закончилась. Несмотря на то, что руководство «Хезболлы» было в бешенстве, стороны решили продолжить диалог через немецкого посредника, но с одним условием: детали переговорного процесса должны были держаться в строжайшем секрете.

Наконец, 25 января 2004 года Хасан Насралла объявил, что соглашение достигнуто. Тененбаума обменяли на 435 заключенных. Среди них были и шейхи Мустафа ад-Дирани, и Абделькарим Обейд.

Итого

Сложно приписать успех «Хезболлы» какому-то одному фактору. Скорее всего, тут речь идет о целой совокупности обстоятельств. Это и профессионализм партизан «Сопротивления», и личные отношения израильских политиков с семьей Тененбаума, и давление, оказываемое семьями пленников, и религиозные правила, требующие надлежащего захоронения иудея, и озабоченность израильского командования моральным духом армии, и многое другое.

Оглядываясь назад, можно отметить, что «Хезболла» была не только решительной, но и крайне терпеливой. Руководство партии всегда относилось к врагу с презрением, но никогда не занималось шапкозакидательством. Терпение, секретность и тщательное планирование стали ключом к победе.

Подобная сдержанность и дисциплинированность имеют место и сегодня.