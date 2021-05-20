Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов

Москва, 20 мая. Объем международных резервов Российской Федерации за прошлую неделю увеличился на 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России.

По состоянию на 14 мая 2021 года международные резервы страны оцениваются в 593,9 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка РФ. Как объяснили в ЦБ, резервы выросли преимущественно в результате положительной переоценки. Неделей ранее они увеличились на 0,1 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении правительства и ЦБ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальный прав заимствования и резервной позиции в Международном валютном фонде.

Банк России ранее сообщил о сокращении оттока капитала из страны более чем на 30% за январь-апрель 2021 года. По оценке регулятора, за это время из России было вывезено 18,7 млрд долларов.