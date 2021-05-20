Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP

Москва, 20 мая. Сетевое неонацистское движение NS/WP может быть запрещено в России. Верховный суд 21 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о признании движения террористическим.

Генпрокуратурой и МВД в целях совершенствования правовых механизмов борьбы с массовым распространением неонацистских идей были собраны материалы для признания NS/WP (National socialism/white power, в переводе на русский «Национал-социализм/белая власть») террористическим движением. Таким образом его деятельность и символика могут быть запрещены на территории РФ.

Как выяснили правоохранители, целями NS/WP являются захват государственной власти и создание моноэтнического государства на всей европейской части России. Сторонники движения используют для достижения этих целей разные средства, включая физическое уничтожение лиц, насилие в отношении представителей власти и распространение экстремистских материалов через интернет.

Участников NS/WP неоднократно судили за убийство и вандализм. В период с 2010 по 2021 годы в России была пресечена деятельность 18 неонацистских группировок NS/WP, причастных к совершению преступлений террористической направленности.