Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре

Москва, 20 мая. Около 24 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Актуальная статистика указывает на то, что существует определенные отставания в темпах прививочной кампании, рассказал Горелов. Он также отметил, что россияне могут выбрать из ряда вакцин против COVID-19, и назвал это парадоксом.

«С одной стороны — разнообразие вакцин, с другой — темпы вакцинации оставляют желать лучшего», — передает слова специалиста «Интерфакс».

Ежедневно процедуру вакцинации от коронавируса в Москве проходит около десяти тыс. человек. Информацией об этом поделился руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.