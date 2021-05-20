В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран

Москва, 20 мая. Список недружественных стран может пополниться новыми государствами, если они будут неподобающе относиться к советским мемориалам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Во время заседания организационного комитета «Победа» дипломат обратил внимание, что многие страны игнорируют договоренности о местах памяти героев войны. К числу нарушителей соглашений относится Польша, добавил Богданов.

Заместитель министра подчеркнул, что неподобающее отношение иностранных представителей к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, может послужить причиной включения государства в список недружественных стран.

Как стало известно ранее, публицист Виталий Тепикин заявил, что Чехия сожалеет о включении ее в список недружественных РФ стран.