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24 мая 10:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
09:40
Общество
Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
09:34
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга
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Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова

Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
Федеральное агентство новостей  / 

Недавно в ответ на очередной хамский выпад в интернете в мой адрес я напомнил своим подписчикам известную притчу про мудреца. Этот мудрец повстречал в лесу агрессивную кучу дерьма — и самым действенным способом реагирования стало просто пройти мимо. Да, считаю, что, если говорить о реакции на оскорбления, притча на тему «не трогай — не пахнет» очень правильная. Можно вспомнить также советы классиков, например, слова, которые приписывают премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю:

«Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень».

И так далее.

Признаюсь, нужно стать большим профессионалом по части терпения, чтобы пройти мимо оскорбляющего и просто его не заметить. Лично у меня не всегда это получается: бывает, от особенно мерзких оскорблений поднимается кровяное давление.

Нужно ли отвечать на оскорбления в Интернете. Колонка Александра Мясникова
Федеральное агентство новостей  / 

Мне, конечно, близко то, как реагировали на такие вещи в моем детстве, в моей молодости. Среди моих друзей всегда было принято, как говорится, отвечать за базар. Да, за базар всегда отвечали и отвечали очень серьезно. До сих пор в моем круге общения много людей, которые к оскорбителям относятся именно так.

Кстати, отмечу один немаловажный момент: все эти любители безнаказанно сыпать оскорблениями направо и налево никогда ничего подобного не скажут вам в лицо. Все они кидаются, извините, калом исключительно в соцсетях.

Ну а соцсети — что ж, это особая среда… Поэтому лучше, конечно, эти сетевые оскорбления действительно игнорировать. Как говорится, не надо кормить троллей. Ведь как обычно бывает: чем больше человек заводится, тем больше в его адрес сыпется новых и новых оскорблений.

Хотя мне еще далеко до полного игнорирования оскорбителей, я вырабатываю в себе спокойствие и стараюсь всего этого просто не замечать. Но на самом деле в таких случаях мне больше всего хочется посмотреть в глаза человеку, который меня пытается оскорбить. И предупреждаю сразу: если кто-то попробует меня оскорбить в лицо, я этого, конечно, не спущу — это 100 процентов.

интернет соцсети александр мясников оскорбления в интернете
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