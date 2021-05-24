Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова

Недавно в ответ на очередной хамский выпад в интернете в мой адрес я напомнил своим подписчикам известную притчу про мудреца. Этот мудрец повстречал в лесу агрессивную кучу дерьма — и самым действенным способом реагирования стало просто пройти мимо. Да, считаю, что, если говорить о реакции на оскорбления, притча на тему «не трогай — не пахнет» очень правильная. Можно вспомнить также советы классиков, например, слова, которые приписывают премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю:

«Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень».

И так далее.

Признаюсь, нужно стать большим профессионалом по части терпения, чтобы пройти мимо оскорбляющего и просто его не заметить. Лично у меня не всегда это получается: бывает, от особенно мерзких оскорблений поднимается кровяное давление.

Федеральное агентство новостей /

Мне, конечно, близко то, как реагировали на такие вещи в моем детстве, в моей молодости. Среди моих друзей всегда было принято, как говорится, отвечать за базар. Да, за базар всегда отвечали и отвечали очень серьезно. До сих пор в моем круге общения много людей, которые к оскорбителям относятся именно так.

Кстати, отмечу один немаловажный момент: все эти любители безнаказанно сыпать оскорблениями направо и налево никогда ничего подобного не скажут вам в лицо. Все они кидаются, извините, калом исключительно в соцсетях.

Ну а соцсети — что ж, это особая среда… Поэтому лучше, конечно, эти сетевые оскорбления действительно игнорировать. Как говорится, не надо кормить троллей. Ведь как обычно бывает: чем больше человек заводится, тем больше в его адрес сыпется новых и новых оскорблений.

Хотя мне еще далеко до полного игнорирования оскорбителей, я вырабатываю в себе спокойствие и стараюсь всего этого просто не замечать. Но на самом деле в таких случаях мне больше всего хочется посмотреть в глаза человеку, который меня пытается оскорбить. И предупреждаю сразу: если кто-то попробует меня оскорбить в лицо, я этого, конечно, не спущу — это 100 процентов.