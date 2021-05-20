Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны

Вашингтон, 20 мая. Признаки крупного столкновения на темной стороне Луны удалось зафиксировать с помощью разведывательного орбитального аппарата NASA (LROC).

Доказательством того, что естественный спутник Земли подвергся сильному воздействию другого тела, стал оползень. Древнее столкновение произошло на той стороне Луны, которая не видна человеку без специальной техники, передает Planet Today.

Ученые исследовали кратер Клют. Его стенки были ослаблены, а западная сторона и вовсе обрушилась. Все это говорит о том, что Луна множество лет назад пережила крупное столкновение с другим объектом. Подобные события случаются с естественным спутником Земли нередко по космическим меркам, отметили специалисты.

Луна всегда занимала умы ученых и простых людей. Она интересна и своими оптическими иллюзиями. Например, в апреле этого года с Земли можно было наблюдать явление под названием «Черная Луна».