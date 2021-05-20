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20 мая 17:28
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новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
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США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
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Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:59
Наука
Следы древнего столкновения обнаружены на темной стороне Луны
pxhere.com

Вашингтон, 20 мая. Признаки крупного столкновения на темной стороне Луны удалось зафиксировать с помощью разведывательного орбитального аппарата NASA (LROC).

Доказательством того, что естественный спутник Земли подвергся сильному воздействию другого тела, стал оползень. Древнее столкновение произошло на той стороне Луны, которая не видна человеку без специальной техники, передает Planet Today.

Ученые исследовали кратер Клют. Его стенки были ослаблены, а западная сторона и вовсе обрушилась. Все это говорит о том, что Луна множество лет назад пережила крупное столкновение с другим объектом. Подобные события случаются с естественным спутником Земли нередко по космическим меркам, отметили специалисты.

Луна всегда занимала умы ученых и простых людей. Она интересна и своими оптическими иллюзиями. Например, в апреле этого года с Земли можно было наблюдать явление под названием «Черная Луна».

луна столкновение lroc
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