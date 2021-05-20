Расширение порта в Усть-Луге ударит по экономике прибалтийских стран

Санкт-Петербург, 20 мая. Строительство новых промышленных объектов в России принесет Литве, Латвии и Эстонии большие экономические потери. Морской торговый порт в Усть-Луге планируют расширить.

Новые предприятия будут производить полиэтилен и перерабатывать природный газ. Появление газохимического комплекса и интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа разрушит мечты Прибалтики о возвращении транзита. Об этом сообщает издание «Южный Федеральный».

Планируется, что предприятия российского порта в Лужской губе Финского залива будут ежегодно перерабатывать около 3,5 миллиона тонн этана и выпускать до 3 миллионов тонн в год товарного полиэтилена. Для реализации этого проекта уже предусмотрено создание необходимой инфраструктуры.

Антироссийская политика Прибалтики уже привела ее к потере почти всего экспорта из РФ. Кроме того, из прибалтийских стран постепенно уходит и белорусский транзит. Увеличение производства в Усть-Луге напрочь уничтожит транзитные амбиции стран Северной Европы.

Помимо этого, Литва, Латвия и Эстония продолжают мечтать о компенсации от РФ за «Советскую оккупацию». Страны Балтии убеждены что получат огромные деньги, осталось только убедить тех, кто их должен.