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17:23
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Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
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Расширение порта в Усть-Луге ударит по экономике прибалтийских стран

Экономика
Расширение порта в Усть-Луге ударит по экономике прибалтийских стран
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 20 мая. Строительство новых промышленных объектов в России принесет Литве, Латвии и Эстонии большие экономические потери. Морской торговый порт в Усть-Луге планируют расширить.

Новые предприятия будут производить полиэтилен и перерабатывать природный газ. Появление газохимического комплекса и интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа разрушит мечты Прибалтики о возвращении транзита. Об этом сообщает издание «Южный Федеральный».

Планируется, что предприятия российского порта в Лужской губе Финского залива будут ежегодно перерабатывать около 3,5 миллиона тонн этана и выпускать до 3 миллионов тонн в год товарного полиэтилена. Для реализации этого проекта уже предусмотрено создание необходимой инфраструктуры.

Антироссийская политика Прибалтики уже привела ее к потере почти всего экспорта из РФ. Кроме того, из прибалтийских стран постепенно уходит и белорусский транзит. Увеличение производства в Усть-Луге напрочь уничтожит транзитные амбиции стран Северной Европы.

Помимо этого, Литва, Латвия и Эстония продолжают мечтать о компенсации от РФ за «Советскую оккупацию». Страны Балтии убеждены что получат огромные деньги, осталось только убедить тех, кто их должен.

россия газ прибалтика полиэтилен
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Все новости / Экономика / Расширение порта в Усть-Луге ударит по экономике прибалтийских стран
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