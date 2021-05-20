Автовладельцы Сахалина не спешат переходить на газовое топливо

Сахалин, 20 мая. Программа по внедрению в Сахалинской области голубого топлива уже идет больше пяти лет. За это время в регионе появилось около 1 700 автомобилей, которые заправляются газом.

Помимо легковых автомобилей, на газе стали ездить рейсовые автобусы, а также коммунальная техника. Однако темпы перехода автовладельцев на голубое топливо оставляют желать лучшего. Многие водители не спешат переоборудовать свои машины по причине нехватки заправочных станций. Сейчас в областном центре расположены всего две профильные АЗС.

В прошлом году правительство Сахалина закупило еще шесть мобильных станций, однако этого недостаточно для региона. Власти Сахалинской области намерены расширить сеть АЗС для транспорта на газомоторном топливе. Новые станции должны поставить по всей трассе с севера до юга острова.

«Мы идем по тому же пути, что и другие регионы», — объяснил развитие сети представитель минэнергетики региона Данила Вертопрахов.

Чиновники отметили, что моментально решить проблему отсутствия полноценной сети АЗС невозможно. Однако они планомерно набирают обороты и увеличивают количество заправочных станций. Кроме того, для сахалинцев запустили специальную программу, по которой они могут получить компенсацию за переоснащение автомобиля — до 150 тысяч рублей, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

Российским водителям напомнили о пяти важных требованиях к колесам транспортного средства при проведении техосмотра. В первую очередь при проверке уделяют внимание соответствию имеющимся стандартам.