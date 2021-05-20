Автовладельцы Сахалина не спешат переходить на газовое топливо

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
Все новости
20 мая 17:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
17:01
Общество
США используют письмо Гражданского форума ЕС-Россия по Навальному для давления на РФ
Все новости

Автовладельцы Сахалина не спешат переходить на газовое топливо

Общество
Автовладельцы Сахалина не спешат переходить на газовое топливо
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Сахалин, 20 мая. Программа по внедрению в Сахалинской области голубого топлива уже идет больше пяти лет. За это время в регионе появилось около 1 700 автомобилей, которые заправляются газом.

Помимо легковых автомобилей, на газе стали ездить рейсовые автобусы, а также коммунальная техника. Однако темпы перехода автовладельцев на голубое топливо оставляют желать лучшего. Многие водители не спешат переоборудовать свои машины по причине нехватки заправочных станций. Сейчас в областном центре расположены всего две профильные АЗС.

В прошлом году правительство Сахалина закупило еще шесть мобильных станций, однако этого недостаточно для региона. Власти Сахалинской области намерены расширить сеть АЗС для транспорта на газомоторном топливе. Новые станции должны поставить по всей трассе с севера до юга острова.

«Мы идем по тому же пути, что и другие регионы», — объяснил развитие сети представитель минэнергетики региона Данила Вертопрахов.

Чиновники отметили, что моментально решить проблему отсутствия полноценной сети АЗС невозможно. Однако они планомерно набирают обороты и увеличивают количество заправочных станций. Кроме того, для сахалинцев запустили специальную программу, по которой они могут получить компенсацию за переоснащение автомобиля — до 150 тысяч рублей, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

Российским водителям напомнили о пяти важных требованиях к колесам транспортного средства при проведении техосмотра. В первую очередь при проверке уделяют внимание соответствию имеющимся стандартам.

газ авто азс машины топливо
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 77512 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 70608 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 47921 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 42613 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 38059 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Автовладельцы Сахалина не спешат переходить на газовое топливо
Рейтинг@Mail.ru